Глава Мордовии наградил победителей и призеров международных олимпиад

"Волков встретился с победителями и призёрами международных олимпиад школьников, которые были удостоены премий главы Республики Мордовия. Среди них – победители международной астрономической олимпиады IAO (Румыния-2019) и призеры международной олимпиады по астрономии и астрофизике IOAA (Венгрия-2019) и международной естественнонаучной олимпиады IJSO (Катар-2019). Наградами были отмечены также родители и наставники талантливых ребят", - говорится в сообщении.

Все победители и призеры международных олимпиад – представители республиканского лицея для одарённых детей. Глава Мордовии отметил, что это говорит о высоком качестве подготовки в этом учебном заведении.

"Вы демонстрируете пример того, как талант и ежедневный упорный труд позволяют добиться высоких результатов. Для нас очень важно, чтобы такой уровень образования был во всех школах республики, поэтому опыт лицея должен транслироваться и в другие учебные заведения", - сказал Волков.

Глава республики также подчеркнул: очень важно, чтобы талантливые ребята имели все возможности для самореализации в родном регионе и даже после обучения в ведущих вузах страны возвращались сюда работать.

"Одно из направлений, которые активно развивает республика, - это волоконная оптика. У нас работает единственный в стране завод по производству оптического волокна, в следующем году в Технопарке откроется Инжиниринговый центр волоконной оптики, где будут заниматься разработкой специальных видов волоконных световодов. Саранск является центром исследований по этому направлению и имеет большие перспективы для дальнейшего роста. Поэтому я призываю талантливую молодежь ориентироваться, прежде всего, на развитие науки и инженерной мысли республики", - сказал глава Мордовии.