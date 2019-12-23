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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-23T17:17+0300
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Глава Мордовии наградил победителей и призеров международных олимпиад
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РИА Новости

Глава Мордовии наградил победителей и призеров международных олимпиад

17:17 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков вручил награды одаренным детям - победителям и призерам международных олимпиад по различным предметам, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Волков встретился с победителями и призёрами международных олимпиад школьников, которые были удостоены премий главы Республики Мордовия. Среди них – победители международной астрономической олимпиады IAO (Румыния-2019) и призеры международной олимпиады по астрономии и астрофизике IOAA (Венгрия-2019) и международной естественнонаучной олимпиады IJSO (Катар-2019). Наградами были отмечены также родители и наставники талантливых ребят", - говорится в сообщении.
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Все победители и призеры международных олимпиад – представители республиканского лицея для одарённых детей. Глава Мордовии отметил, что это говорит о высоком качестве подготовки в этом учебном заведении.
"Вы демонстрируете пример того, как талант и ежедневный упорный труд позволяют добиться высоких результатов. Для нас очень важно, чтобы такой уровень образования был во всех школах республики, поэтому опыт лицея должен транслироваться и в другие учебные заведения", - сказал Волков.
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Глава республики также подчеркнул: очень важно, чтобы талантливые ребята имели все возможности для самореализации в родном регионе и даже после обучения в ведущих вузах страны возвращались сюда работать.
"Одно из направлений, которые активно развивает республика, - это волоконная оптика. У нас работает единственный в стране завод по производству оптического волокна, в следующем году в Технопарке откроется Инжиниринговый центр волоконной оптики, где будут заниматься разработкой специальных видов волоконных световодов. Саранск является центром исследований по этому направлению и имеет большие перспективы для дальнейшего роста. Поэтому я призываю талантливую молодежь ориентироваться, прежде всего, на развитие науки и инженерной мысли республики", - сказал глава Мордовии.
Участники встречи предложили провести в Саранске международную олимпиаду школьников. "Мы успешно справились с чемпионатом мира по футболу в 2018 году, думаю, нам будет вполне по силам и проведение школьной мировой олимпиады", - заявил Волков.
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