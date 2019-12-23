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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-23T17:13+0300
https://ria.ru/20191223/1562733330.html
Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря "Елке желаний"
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РИА Новости

Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря "Елке желаний"

16:53 23.12.2019 (обновлено: 17:13 23.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции "Елка желаний" приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции "Елка желаний" приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции "Елка желаний" приехал в Красную Поляну.
Президент вышел на связь с мальчиком во время рабочей поездки в Адыгею.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения площадки проведения форума Доброволец России. 5 декабря 2019
5 декабря, 15:29Новый год—2020
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
"Здравствуй, Андрюша, привет! Как ты покатался, понравилось тебе?" - спросил Путин. Он поинтересовался погодой в Красной Поляне и впечатлениями мальчика от посещения курорта.
"На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем", - продолжил президент, когда Андрей рассказал ему, как проходит его день. Путин спросил, есть ли уже снег на склонах, и после ответа резюмировал: "Там есть снег, сейчас можно кататься? Ну супер, отлично! Договорились. Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание".
В Тюменской области полицейские исполнили новогоднее желание 4-летнего Демида Гончарова в рамках всероссийской акции Елка желаний
13 декабря, 18:43Хорошие новости
Тюменские полицейские исполнили мечту четырехлетнего мальчика
В ответ на уточняющие вопросы президента мальчик рассказал о своем опыте. "Там тренер есть, он тебе показывал, как это делать, да? Супер. И тебе понравилось? Молодец. Все, договорились, Андрюш, давай, завтра еще покатайся", - заключил Путин. Он только попросил Андрея быть осторожнее, так как горные лыжи - довольно экстремальный вид спорта. "Обещаешь? Хорошо. Я тебя обнимаю, мой хороший. Хорошего тебе катания на завтра", - сказал президент в завершение разговора.
Президент РФ 5 декабря на международном форуме добровольцев в Сочи во второй раз присоединился к участию во всероссийской акции "Елка желаний". Он вытянул висевшую на елке открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова, которому в 2013 году врачи поставили опасный для жизни диагноз. Во время лечения в жизни мальчика появилось множество ограничений, однако благодаря "Елке желаний" стало реальным исполнение его мечты - побывать в Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. Он прилетел в Сочи 22 декабря и в понедельник, в частности, посетил зимние курорты Красной Поляны.
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
21 декабря, 13:35Новый год—2020
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Новый год—2020Красная ПолянаВладимир ПутинСочиОбщество
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