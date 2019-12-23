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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T16:52+0300
https://ria.ru/20191223/1562733139.html
В Сирии прошло очередное российско-турецкое патрулирование границы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156050/45/1560504500_63:439:909:915_1036x0_80_0_0_b91d36825c2a342e8ee3b3671e7f25cf.jpg
РИА Новости

В Сирии прошло очередное российско-турецкое патрулирование границы

16:52 23.12.2019
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Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Сирии прошло очередное совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего декабря состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке... Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут протяженностью около 40 километров за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в российском Минобороны, военные РФ и Турции провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к западу от населенного пункта Эль-Камышлы. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России.
В ходе патрулирования патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран.
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Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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