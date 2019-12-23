В Сирии прошло очередное российско-турецкое патрулирование границы

"Двадцать третьего декабря состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке... Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут протяженностью около 40 километров за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.

Как сообщили в российском Минобороны, военные РФ и Турции провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к западу от населенного пункта Эль-Камышлы. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России.

В ходе патрулирования патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран.

Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.