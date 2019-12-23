Ростуризм провел роуд-шоу "Россия 2020. ЕВРО в подарок" в странах Азии

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Презентации Ростуризма, посвященные Чемпионату Европы "Россия 2020. ЕВРО в подарок", прошли в Японии, Китае, Индии, Вьетнаме и Южной Корее. Роуд-шоу привлекло повышенное внимание отраслевого бизнеса и туристских властей, сообщает пресс-служба Федерального агентства.

Более 550 представителей туристической отрасли стран Азиатско-Тихоокеанского региона узнали о потенциале регионов России и страны в целом. С видеообращением к ним выступила руководитель федерального агентства по туризму России Зарина Догузова.

В презентациях приняли участие "туристские амбассадоры" России: фигуристка Ирина Слуцкая, космонавт Геннадий Падалка, дрессировщик Эдгард Запашный и другие.

На роуд-шоу, темой которого был футбол, впервые комплексно представили основные туристические центры и маршруты России, а также единый календарь событий для путешественников в 2020 году. Состоялась презентация направлений "Туристский центр + 4 часа", основанных на возможностях городов, принимавших Чемпионат мира по футболу – 2018.

© Фото : пресс-служба Ростуризма Михаил Ушаков, президент Правления Союза российских туристско-информационных центров рассказывает об основных туристские центры и маршруты России © Фото : пресс-служба Ростуризма Михаил Ушаков, президент Правления Союза российских туристско-информационных центров рассказывает об основных туристские центры и маршруты России

Матчи чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО-2020 летом будущего года готовится встречать Санкт-Петербург.

"После ЧМ-2018 многим стало ясно, что посетить Россию просто и удобно. Владельцы билетов на матчи ЕВРО-2020 вновь смогут комфортно въехать к нам без визы, заранее оформив паспорт болельщика Fan ID. Мы приглашаем любителей футбола, искусства и культуры со всего мира в нашу Северную столицу", — сообщил генеральный директор Оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Кстати, повышенный интерес вызвала система электронной визы. Тем более, в 2021 году ее введут на всей территории страны до 2021 года. Специальные условия въезда будут и во время ЕВРО-2020.

© Фото : пресс-служба Ростуризма На презентации Ростуризма в Ханое, Вьетнам © Фото : пресс-служба Ростуризма На презентации Ростуризма в Ханое, Вьетнам

"Мы очень рады, что Санкт-Петербург принял участие в столь масштабном мероприятии, организованном Ростуризмом. Серия роуд-шоу прошла в Японии, Корее, Китае, Вьетнаме и Индии, где мы смогли рассказать о туристском потенциале, о возможности приехать в город по электронной визе в любое время года", — заявил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Активное участие в проведении роуд-шоу принимало Россотрудничество. "В ходе прошедших мероприятий были представлены возможности регионов России и комплексных туристических культурно-познавательных маршрутов таких, как "Золотое кольцо", других национальных культурных брендов. Также был презентован проект "Музейный инфоцентр", который представляет возможность непрерывно осуществлять информирование о проходящих выставках, новых экспозициях, других интересных мероприятиях", — сообщил заместитель руководителя организации Александр Радьков.

© Фото : пресс-служба Ростуризма Выступление перед участниками презентации Ростуризма в странах Азиатско-Тихоокеанского региона © Фото : пресс-служба Ростуризма Выступление перед участниками презентации Ростуризма в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

В каждой стране презентация туристических возможностей России запомнилась чем-то своим. Например, в Японии поддержать инициативы Ростуризма пришла знаменитая японская фигуристка Мики Андо.

© Фото : пресс-служба Ростуризма Участники роуд-шоу в Китае © Фото : пресс-служба Ростуризма Участники роуд-шоу в Китае

В Китае к стойке регистрации гостей выстраивались очереди, а толстая пачка открыток, которые были приготовлены для автограф-сессии космонавта Геннадия Падалки, разобрали еще до начала мероприятия. Южнокорейских участников презентации покорил зимний гольф и приглашение на февральский турнир на удивительном ледово-снежном рельефе озера Байкал.