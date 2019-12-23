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Туризм
2019-12-23T23:04+0300
https://ria.ru/20191223/1562733039.html
Ростуризм провел роуд-шоу "Россия 2020. ЕВРО в подарок" в странах Азии
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РИА Новости

Ростуризм провел роуд-шоу "Россия 2020. ЕВРО в подарок" в странах Азии

20:09 23.12.2019 (обновлено: 23:04 23.12.2019)
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© Фото : пресс-служба Ростуризма Космонавт Геннадий Падалка с участницей роуд-шоу Ростуризма
Космонавт Геннадий Падалка с участницей роуд-шоу Ростуризма
© Фото : пресс-служба Ростуризма
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Презентации Ростуризма, посвященные Чемпионату Европы "Россия 2020. ЕВРО в подарок", прошли в Японии, Китае, Индии, Вьетнаме и Южной Корее. Роуд-шоу привлекло повышенное внимание отраслевого бизнеса и туристских властей, сообщает пресс-служба Федерального агентства.
Более 550 представителей туристической отрасли стран Азиатско-Тихоокеанского региона узнали о потенциале регионов России и страны в целом. С видеообращением к ним выступила руководитель федерального агентства по туризму России Зарина Догузова.
В презентациях приняли участие "туристские амбассадоры" России: фигуристка Ирина Слуцкая, космонавт Геннадий Падалка, дрессировщик Эдгард Запашный и другие.
На роуд-шоу, темой которого был футбол, впервые комплексно представили основные туристические центры и маршруты России, а также единый календарь событий для путешественников в 2020 году. Состоялась презентация направлений "Туристский центр + 4 часа", основанных на возможностях городов, принимавших Чемпионат мира по футболу – 2018.
© Фото : пресс-служба Ростуризма Михаил Ушаков, президент Правления Союза российских туристско-информационных центров рассказывает об основных туристские центры и маршруты России
На презентации Россия 2020. ЕВРО в подарок
© Фото : пресс-служба Ростуризма
Михаил Ушаков, президент Правления Союза российских туристско-информационных центров рассказывает об основных туристские центры и маршруты России
Матчи чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО-2020 летом будущего года готовится встречать Санкт-Петербург.
"После ЧМ-2018 многим стало ясно, что посетить Россию просто и удобно. Владельцы билетов на матчи ЕВРО-2020 вновь смогут комфортно въехать к нам без визы, заранее оформив паспорт болельщика Fan ID. Мы приглашаем любителей футбола, искусства и культуры со всего мира в нашу Северную столицу", — сообщил генеральный директор Оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
Кстати, повышенный интерес вызвала система электронной визы. Тем более, в 2021 году ее введут на всей территории страны до 2021 года. Специальные условия въезда будут и во время ЕВРО-2020.
© Фото : пресс-служба Ростуризма На презентации Ростуризма в Ханое, Вьетнам
На презентации Ростуризма в Ханое, Вьетнам
© Фото : пресс-служба Ростуризма
На презентации Ростуризма в Ханое, Вьетнам
"Мы очень рады, что Санкт-Петербург принял участие в столь масштабном мероприятии, организованном Ростуризмом. Серия роуд-шоу прошла в Японии, Корее, Китае, Вьетнаме и Индии, где мы смогли рассказать о туристском потенциале, о возможности приехать в город по электронной визе в любое время года", — заявил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.
Активное участие в проведении роуд-шоу принимало Россотрудничество. "В ходе прошедших мероприятий были представлены возможности регионов России и комплексных туристических культурно-познавательных маршрутов таких, как "Золотое кольцо", других национальных культурных брендов. Также был презентован проект "Музейный инфоцентр", который представляет возможность непрерывно осуществлять информирование о проходящих выставках, новых экспозициях, других интересных мероприятиях", — сообщил заместитель руководителя организации Александр Радьков.
© Фото : пресс-служба Ростуризма Выступление перед участниками презентации Ростуризма в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Выступление перед участниками презентации Ростуризма в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
© Фото : пресс-служба Ростуризма
Выступление перед участниками презентации Ростуризма в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
В каждой стране презентация туристических возможностей России запомнилась чем-то своим. Например, в Японии поддержать инициативы Ростуризма пришла знаменитая японская фигуристка Мики Андо.
© Фото : пресс-служба Ростуризма Участники роуд-шоу в Китае
Участники роуд-шоу в Китае
© Фото : пресс-служба Ростуризма
Участники роуд-шоу в Китае
В Китае к стойке регистрации гостей выстраивались очереди, а толстая пачка открыток, которые были приготовлены для автограф-сессии космонавта Геннадия Падалки, разобрали еще до начала мероприятия. Южнокорейских участников презентации покорил зимний гольф и приглашение на февральский турнир на удивительном ледово-снежном рельефе озера Байкал.
Роуд-шоу Ростуризма состоялось при поддержке Россотрудничества, Оргкомитета УЕФА ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге и Всемирной туристской организации UNWTO.
Турист на Красной площади в Москве
18 декабря, 13:00Туризм
Ростуризм назвал страны, которые чаще всего посещают китайские туристы
100000
ТуризмЗарина ДогузоваИрина СлуцкаяВсемирная туристская организацияРостуризмГеннадий ПадалкаЭдгард ЗапашныйЮжная КореяВьетнамКитайЯпонияИндияСанкт-Петербург
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