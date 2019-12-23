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Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
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РИА Новости

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

16:16 23.12.2019
194797
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос журнала The Spectator о том, приходилось ему менять когда-либо свое мнение.
Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
Он, по собственным словам, действительно думал, что отношения с Россией можно начать заново. Джонсон подчеркнул, что эта великая страна, вместе с которой Британия боролась с фашизмом.
"Очень, очень прискорбно, что я ошибался", — заявил Джонсон.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании
Ранее Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Британии из Евросоюза. Он сравнил эту идею с теорией о Бермудском треугольнике.
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Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией
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SpectatorБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Если не удается Россию задушить, то с ней начинают дружить....но мы то знаем какова цена этой дружбе...3 епейки.
23 декабря, 16:57
Константин Чистов
17610200
Джонсон, ты сам себе создаешь ложь в голове и из нее делаешь выводы. А тебе нужно думать о том, как избежать экономического краха при Брекзите и политических проблем.
23 декабря, 17:00
АОАлександр Орлов
8550103
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