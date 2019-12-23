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Туризм
2019-12-23T16:00+0300
https://ria.ru/20191223/1562730190.html
АЭВТ предупредила о риске срыва авиарейсов в новогодние праздники
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РИА Новости

АЭВТ предупредила о риске срыва авиарейсов в новогодние праздники

16:00 23.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о риске массового срыва программ полетов в новогодние праздники из-за проволочек Минтранса РФ с документами, соответствующее письмо на имя замминистра транспорта РФ Александра Юрчика за подписью президента ассоциации Владимира Тасуна размещено на ее сайте.
"АЭВТ вынуждена обратиться к Вам по поводу критической ситуации, сложившейся в связи с приостановкой процедуры внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения (список ВС) к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (далее - соглашения о передаче функций и обязанностей по надзору)", - говорится в письме.
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Ассоциация отмечает, что, по обращениям авиакомпаний, речь в текущий момент идет о 27-З0 самолетах.
"Данные воздушные суда заранее планировались авиакомпаниями для выполнения программ полетов в период новогодних праздников. Невключение такого большого количества самолетов в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников", - заявляется в письме.
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Согласно данным ассоциации, все необходимые документы по этим самолетам представлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса.
"Прошу Вас рассмотреть данное обращение АЭВТ и, во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников, дать указание департаменту государственной политики в области гражданской авиации по включению ВС авиакомпаний в приложения (список ВС) к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации", - говорится в письме.
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