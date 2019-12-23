Глава Севастополя оценил запуск железнодорожной части Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Грузовое железнодорожное сообщение между материковой частью России и Крымом оживит работу морского торгового порта и станет большим экономическим стимулом для развития региона, считает временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник открыл движение по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. На торжественной церемонии в Тамани глава государства дал команду к отправлению, и первый поезд в Крым отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
"Грузовое сообщение - это очень важно. Мы связываем с грузовым сообщением оживление нашего морского порта, уже готовимся к этому. Для нас это большой экономический стимул", - сказал журналистам Развожаев.
Врио губернатора отметил, что весной этого года должно открыться пассажирское железнодорожное сообщение между Севастополем и Москвой.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. По железнодорожной части моста будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно. Грузовое движение по мосту планируется открыть 1 июня 2020 года.
Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, запуск железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и превратит Крым в полноценный круглогодичный курорт. Жители российских регионов смогут на поездах приезжать в Крым в межсезонье – когда нет большого ажиотажа и цены на отдых ниже, а жители полуострова смогут добраться по железной дороге до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.