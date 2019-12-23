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Western Union возобновила работу в Таджикистане
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РИА Новости

Western Union возобновила работу в Таджикистане

15:51 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Банкомат. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 23 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Платежная система Western Union, выполнив требования Таджикистана, возобновила свою деятельность в стране, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.
Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр (НПЦ), через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. С момента запуска НПЦ граждане могли осуществлять переводы только через платежные системы "Юнистрим" и Contact, которые полностью завершили интеграцию с центром. Ранее в Нацбанке сообщали, что ведутся переговоры и с другими операторами.
"Национальный банк Таджикистана доводит до сведения граждан, что платежная система Western Union, выполнив требования законодательства Таджикистана, подключилась к Национальному процессинговому центру по денежным переводам, возобновив свою деятельность в Таджикистане", - сказала Хасанова.
Подсчет денежных средств
3 декабря, 14:51
Временные трудности. Платежные системы о переводах в Таджикистан
По ее словам, граждане Таджикистана, начиная с 23 декабря, имеют возможность через кредитные организации страны получать денежные переводы, отправленные в Таджикистан через эту систему.
"На первом этапе данная платежная система начнет работу с ЗАО "Банк Арванд", и в дальнейшем поэтапно в течение недели будут подключены к системе другие кредитные организации, с которыми платежная система имеет партнерские отношения", - сообщила Хасанова.
Она добавила, что денежных переводы из Таджикистана за границу через платежную систему Western Union будут доступны в ближайшие дни, о чем Национальный банк страны дополнительно проинформирует.
Банкомат
2 декабря, 11:31
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The Western Union CompanyДушанбеТаджикистанЭкономика
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