Western Union возобновила работу в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 23 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Платежная система Western Union, выполнив требования Платежная система Western Union, выполнив требования Таджикистана , возобновила свою деятельность в стране, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.

Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр (НПЦ), через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. С момента запуска НПЦ граждане могли осуществлять переводы только через платежные системы "Юнистрим" и Contact, которые полностью завершили интеграцию с центром. Ранее в Нацбанке сообщали, что ведутся переговоры и с другими операторами.

"Национальный банк Таджикистана доводит до сведения граждан, что платежная система Western Union, выполнив требования законодательства Таджикистана, подключилась к Национальному процессинговому центру по денежным переводам, возобновив свою деятельность в Таджикистане", - сказала Хасанова.

По ее словам, граждане Таджикистана, начиная с 23 декабря, имеют возможность через кредитные организации страны получать денежные переводы, отправленные в Таджикистан через эту систему.

"На первом этапе данная платежная система начнет работу с ЗАО "Банк Арванд", и в дальнейшем поэтапно в течение недели будут подключены к системе другие кредитные организации, с которыми платежная система имеет партнерские отношения", - сообщила Хасанова.