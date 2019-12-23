Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T15:50+0300
https://ria.ru/20191223/1562729476.html
Совфед одобрил закон об электронной подписи
https://cdn21.img.ria.ru/images/156271/50/1562715039_0:194:3144:1963_1036x0_80_0_0_e55c164843fe59f19ce8b740da77dd62.jpg
РИА Новости

Совфед одобрил закон об электронной подписи

15:50 23.12.2019
2405
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совфед одобрил закон, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи (ЭП) и ужесточение требований к удостоверяющим центрам.
Документ устанавливает требования к порядку аккредитации и деятельности удостоверяющих центров, осуществляющих функции создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей. При этом максимальный срок, на который осуществляется аккредитация, сокращается до трех c пяти лет.
Решение об аккредитации УЦ будет принимать правительственная комиссия в порядке, утвержденном правительством РФ, которое также утвердит положение о комиссии и ее состав. Однако не менее 30% членов этой комиссии должны быть представителями АНО "Цифровая экономика".
Сейчас УЦ обязан иметь чистые активы стоимостью не менее 7 миллионов рублей. Закон вместо этого требования обязывает УЦ иметь минимальный капитал в размере не менее 1 миллиарда рублей либо 500 миллионов при наличии не менее чем в 75% регионов одного или более филиала либо представительства удостоверяющего центра.
Инновации решают
6 июня, 17:13
Инновации решают: зачем нужна Мобильная Электронная Подпись
При этом минимальный размер финансового обеспечения УЦ увеличивается с 30 до 100 миллионов рублей, максимальный – со 100 до 200 миллионов, а для осуществления хранения ключа ЭП он составит 200 и 300 миллионов, соответственно.
531001
Обсудить 0
Совет Федерации РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Добыча угля в Красноярском крае
Российские ученые создали новый сплав для добычи полезных ископаемых
Здание Центрального банка России в Москве
Центробанк разъяснил, что биометрию можно сдать в любом банке
Железнодорожное депо города Владивостока
Во Владивостоке погиб подросток, делая селфи на железнодорожном вагоне
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Ил-96 СЛО Россия над аэропортом Шереметьево в Москве
СЛО "Россия" подал иск к "Аэрофлоту" на 46 миллионов рублей
Депутат Госдумы Наталья Костенко
ГД просит проверить использование брендов сладостей в названиях снюсов
Полицейский автомобиль
На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
Умерла корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зелёный Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
Экономический анализ
ТГК-1, ОГК-2 и "Мосэнерго" договорились о "кэш-пулинг"
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
В Германии рассказали о разрешении на прокладку "Северного потока — 2"
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Лента новостейМолния