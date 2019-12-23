Совфед одобрил закон об электронной подписи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совфед одобрил закон, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи (ЭП) и ужесточение требований к удостоверяющим центрам.

Документ устанавливает требования к порядку аккредитации и деятельности удостоверяющих центров, осуществляющих функции создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей. При этом максимальный срок, на который осуществляется аккредитация, сокращается до трех c пяти лет.

Решение об аккредитации УЦ будет принимать правительственная комиссия в порядке, утвержденном правительством РФ, которое также утвердит положение о комиссии и ее состав. Однако не менее 30% членов этой комиссии должны быть представителями АНО "Цифровая экономика".

Сейчас УЦ обязан иметь чистые активы стоимостью не менее 7 миллионов рублей. Закон вместо этого требования обязывает УЦ иметь минимальный капитал в размере не менее 1 миллиарда рублей либо 500 миллионов при наличии не менее чем в 75% регионов одного или более филиала либо представительства удостоверяющего центра.