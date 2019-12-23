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В ДНР заявили о переходе украинского силовика на сторону ополченцев
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РИА Новости

В ДНР заявили о переходе украинского силовика на сторону ополченцев

15:48 23.12.2019 (обновлено: 15:49 23.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей Веселов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии ДНР
Военнослужащие армии ДНР
© РИА Новости / Андрей Веселов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие армии ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на их сторону украинского силовика.
В ведомстве сообщили, что военнослужащий 56-й бригады вооруженных сил Украины, которая занимает позиции в пригороде Донецка, оставил расположение своего подразделения.
"Вчера с нами связался Виталий, который сообщил, что готов перейти на сторону Донецкой народной республики, так как в случае возвращения в часть ему будет причинен физический вред. Сегодня ночью в результате успешно проведенных оперативных мероприятий Виталий оказался на территории ДНР", - сказал журналистам представитель Народной милиции.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
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