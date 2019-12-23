В ДНР заявили о переходе украинского силовика на сторону ополченцев

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на их сторону украинского силовика.
В ведомстве сообщили, что военнослужащий 56-й бригады вооруженных сил Украины, которая занимает позиции в пригороде Донецка, оставил расположение своего подразделения.
"Вчера с нами связался Виталий, который сообщил, что готов перейти на сторону Донецкой народной республики, так как в случае возвращения в часть ему будет причинен физический вред. Сегодня ночью в результате успешно проведенных оперативных мероприятий Виталий оказался на территории ДНР", - сказал журналистам представитель Народной милиции.
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