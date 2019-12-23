В ДНР заявили о переходе украинского силовика на сторону ополченцев

"Вчера с нами связался Виталий, который сообщил, что готов перейти на сторону Донецкой народной республики, так как в случае возвращения в часть ему будет причинен физический вред. Сегодня ночью в результате успешно проведенных оперативных мероприятий Виталий оказался на территории ДНР", - сказал журналистам представитель Народной милиции.