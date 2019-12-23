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В России начались учения по обеспечению устойчивой работы рунета
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РИА Новости

В России начались учения по обеспечению устойчивой работы рунета

15:48 23.12.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета, "интернета вещей" и связи общего пользования проходят в понедельник, их проводит Минкомсвязь РФ совместно с другими органами власти и операторами связи.
Один из эпизодов штабных учений проходит в IT-компании "Ростелеком-Солар", где изучается кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы, планируется, что на следующих учениях будет испытываться устойчивость к негативным воздействиям объектов транспортной сферы и ОПК.
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"Мы с вами находимся в помещении, где реализован киберполигон, который создается в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Его основная задача - моделировать инфраструктуру тех или иных отраслей. Сегодня мы отрабатываем угрозы в электроэнергетической сфере. Мы планируем, что у нас будут подобного рода учения для сферы транспорта, промышленного комплекса и ряда других", - сказал журналистам замглавы Минкомсвязи, руководитель учений Алексей Соколов.
По его словам, задача учений - обеспечить устойчивое функционирование интернета в РФ при любых обстоятельствах. Чтобы ни у граждан, ни у коммерческих организаций, ни у органов власти не было проблем с доступом в интернет и с обеспечением его безопасной, надежной работы на всей территории нашей страны.
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"Наша задача сейчас понять, какие угрозы могут возникать в процессе взаимодействия информационных систем, чтобы минимизировать возможности отключения абонентов в случае компьютерных атак либо других недекларируемых функций, которые могут возникнуть в информсистемах", - добавил Соколов. Он также отметил, что аналогичные тестирования планируется провести в области транспортной телематики, функционирования систем предприятий оборонно-промышленного комплекса и ряда других. Это задача на следующие годы.
"В чем плюс полигона: мы можем здесь с помощью виртуальных машин, серверов практически полностью повторить, например, инфраструктуру РЖД, не привлекая их в реальности. Мы можем воссоздать такую систему на киберполигоне и отрабатывать с ней тот алгоритм, который злоумышленник пытался бы реализовать, но не используя сети связи общего пользования, то есть без малейшего риска для самой сети связи и самих потребителей", - заключил замминистра.
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22 апреля, 18:50Сказано в эфире
Сенатор: закон о "суверенном Рунете" стране необходимСовет Федерации одобрил закон о безопасной и устойчивой работе интернета в России. Как отметил в эфире радио Sputnik сенатор Анатолий Широков, документ ни в коей мере не ограничивает права граждан, он направлен на защиту российского сегмента Сети.
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МинкомсвязьМоскваРоссияБезопасность
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