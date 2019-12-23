СК начал проверку после ЧП с самолетом в кировском аэропорту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту выката самолета при рулении после посадки за пределы взлетно-посадочной полосы в кировском аэропорту "Победилово", говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Приволжской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что Boeing 737 авиакомпании "Победа", прибывший из московского "Внуково", выехал за пределы ВПП в кировском аэропорту. Представитель экстренных служб региона рассказал агентству, что самолет, зацепивший грунт одним шасси, при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу. "Победа" в свою очередь опровергла информацию о выкатывании своего самолета с ВПП в Кирове.
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"В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины выката воздушного судна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
На борту самолета находились 112 пассажиров и 5 членов экипажа, никто не пострадал.