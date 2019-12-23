"Победа" опровергла информацию об инциденте с самолетом в Кирове

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Информация о выкатывании за пределы взлетно-посадочной полосы самолета низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в Кирове не соответствует действительности, заявили в пресс-службе перевозчика.

Ранее в Приволжской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что Boeing 737 авиакомпании "Победа", прибывший из московского Внуково, выехал за пределы ВПП в кировском аэропорту, никто не пострадал. Представитель экстренных служб региона рассказал агентству, что самолет, зацепивший грунт одним шасси, при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу.

"Победа" опровергает информацию о выкатывании самолета с ВПП в Кирове. При выполнении рейса Москва-Киров DP277 после посадки в аэропорту Кирова во время разворота в торце взлетно-посадочной полосы на 180 градусов из-за обледенения покрытия полосы произошло скольжение воздушного судна в сторону укрепленной обочины без выкатывания. Для предотвращения выкатывания командир успешно принял все необходимые меры, вплоть до применения реверса", - сказали в пресс-службе.

Все клиенты рейса DP277 оперативно доставлены на автобусах в терминал. В настоящий момент в базовом аэропорту "Внуково" готовится к вылету в Киров резервное воздушное судно для выполнения рейса DP278 Киров-Москва.