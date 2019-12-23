Умерла корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова

Юлия пользовалась заслуженным уважением коллег за свою преданность журналистике. "Юлю характеризует слово самоотверженность. В Киргизии журналистом, с точки зрения драйва, работать легко - всегда что-то происходит. Сколько президентов было свергнуто с поста за последние 15 лет, сколько выборов прошло, митинги и беспорядки - это Киргизия. В один из таких периодов - уже год и не вспомнишь - она освещала очередные беспорядки в Бишкеке. Диктовалась на выпуск, и в этот момент получила по голове от кого-то из "активистов-митинговальников", и телефон перешёл в руки противников действующего режима. Где-то все же телефон ей удалось раздобыть, и новости она продолжала диктовать вовремя и так же быстро. И главное об этом случайно, и не от неё, редакция узнала лишь через несколько месяцев", - рассказал ее бывший руководитель, а ныне глава Sputnik Казахстан Виктор Панов.