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Умерла корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
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РИА Новости

Умерла корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова

15:41 23.12.2019 (обновлено: 16:34 23.12.2019)
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© РИА НовостиКорреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
Корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
© РИА Новости
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Бишкеке после продолжительной болезни в понедельник скончалась журналист Юлия Орлова, проработавшая 17 лет в РИА Новости и агентстве "Россия сегодня". Ей было всего 52 года. Юлии неоднократно приходилось выполнять свой журналистский долг в сложных условиях чрезвычайных ситуаций в Киргизии, в том числе с риском для жизни.
За семнадцать лет работы с 2002 по 2019 годы в качестве официального представителя агентства, аккредитованного при МИД Киргизии, Юлия проявила себя как опытный журналист-международник, оперативно рассказывая о самых разных событиях общественно-политической жизни республики. Её новости неоднократно цитировались ведущими мировыми СМИ.
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В качестве представителя МИА "Россия Сегодня" она также неизменно освещала мероприятия международного уровня, проводившиеся в Киргизии с 2002 года - саммиты ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, государственные визиты глав иностранных государств в Бишкек, а также официальные поездки президентов республики – Аскара Акаева, Курманбека Бакиева, Розы Отунбаевой и Алмазбека Атамбаева за рубеж.
Юлия пользовалась заслуженным уважением коллег за свою преданность журналистике. "Юлю характеризует слово самоотверженность. В Киргизии журналистом, с точки зрения драйва, работать легко - всегда что-то происходит. Сколько президентов было свергнуто с поста за последние 15 лет, сколько выборов прошло, митинги и беспорядки - это Киргизия. В один из таких периодов - уже год и не вспомнишь - она освещала очередные беспорядки в Бишкеке. Диктовалась на выпуск, и в этот момент получила по голове от кого-то из "активистов-митинговальников", и телефон перешёл в руки противников действующего режима. Где-то все же телефон ей удалось раздобыть, и новости она продолжала диктовать вовремя и так же быстро. И главное об этом случайно, и не от неё, редакция узнала лишь через несколько месяцев", - рассказал ее бывший руководитель, а ныне глава Sputnik Казахстан Виктор Панов.
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За время работы Орлова неоднократно награждалась почетными грамотами министерств и ведомств, аппарата президента Киргизии, а также грамотой РИА Новости за многолетнее сотрудничество по случаю 70-летия агентства.
Агентство "Россия сегодня" выражает соболезнования семье и близким Юлии.
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МИД КиргизииАскар АкаевАлмазбек АтамбаевРоза ОтунбаеваБишкекПроисшествия
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