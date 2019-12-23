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В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
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РИА Новости

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

15:31 23.12.2019
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© Фото : МЧС РоссииБетоновоз, упавший в Неву в Санкт-Петербурге
Бетоновоз, упавший в Неву в Санкт-Петербурге
© Фото : МЧС России
Бетоновоз, упавший в Неву в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Автомобиль с бетоносмесителем с помощью восьми единиц различной техники и автокрана был извлечен из реки Нева в районе Малоохтинского проспекта, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу.
Ранее сообщалось, что утром в Санкт-Петербурге бетоновоз столкнулся с легковым автомобилем и зданием, после чего упал в реку Неву, течением его стало относить по направлению к мосту Александра Невского. Экстренными и спасательным службам удалось его зафиксировать тросами в 20 метрах от берега.
"Водолазы обследовали затонувший автомобиль и обнаружили в его кабине документы на имя мужчины 1990 года рождения. В 14.05 при помощи 130-тонного автокрана автомобиль был извлечен из воды", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В спасательной службе подчеркнули, что на данный момент судьба водителя остается неизвестной.
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