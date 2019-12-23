В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Ранее сообщалось, что утром в Санкт-Петербурге бетоновоз столкнулся с легковым автомобилем и зданием, после чего упал в реку Неву, течением его стало относить по направлению к мосту Александра Невского. Экстренными и спасательным службам удалось его зафиксировать тросами в 20 метрах от берега.