В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Автомобиль с бетоносмесителем с помощью восьми единиц различной техники и автокрана был извлечен из реки Нева в районе Малоохтинского проспекта, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу.
Ранее сообщалось, что утром в Санкт-Петербурге бетоновоз столкнулся с легковым автомобилем и зданием, после чего упал в реку Неву, течением его стало относить по направлению к мосту Александра Невского. Экстренными и спасательным службам удалось его зафиксировать тросами в 20 метрах от берега.
"Водолазы обследовали затонувший автомобиль и обнаружили в его кабине документы на имя мужчины 1990 года рождения. В 14.05 при помощи 130-тонного автокрана автомобиль был извлечен из воды", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В спасательной службе подчеркнули, что на данный момент судьба водителя остается неизвестной.