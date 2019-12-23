"Репортеры без границ" прокомментировали расследование дела Хашукджи

ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Расследование по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи велось кое-как, а вынесенные смертные приговоры могут быть лишь способом заставить свидетелей замолчать навсегда, считает генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар.
"В ходе этого процесса не были соблюдены международные стандарты правосудия - халтурное расследование, слушания в закрытом режиме. Непрозрачность процедуры и утаивание доказательств не позволяет получить представление о мотивах приговоров и оправданий", - написал Делуар в своем аккаунте в сети Twitter.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.
Глава RSF отметил, что "смертный приговор не позволяет правосудию свершиться".
"Мы можем интерпретировать это как способ заставить подозреваемых замолчать навсегда, как способ помешать им говорить, чтобы лучше скрыть правду", - добавил он.
Делуар напомнил, что "Саудовская Аравия занимает 172 из 180 мест в международном рейтинге свободы прессы".
Известный саудовский журналист Хашукджи был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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