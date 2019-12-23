Российские зрители считают "Зеленую книгу" лучшим фильмом года

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американская драма "Зеленая книга" Питера Фаррелли стала главным фильмом года по мнению зрителей, в рейтинге российских фильмов лидировал боевик Андрея Волгина "Балканский рубеж", сообщила пресс-служба интернет-сервиса "КиноПоиск".
Аналитики сервиса составили рейтинг фильмов, сериалов и персон, которых зрители выше других оценили в этом году. При выборе победителей учитывались рейтинг и количество оценок картин, вышедших в период с 1 декабря 2018 по 1 декабря 2019 года.
"Главным фильмом года стала драма "Зеленая книга" Питера Фаррелли с рейтингом 8,3 на "КиноПоиске". Среди главных зарубежных картин – триллер Тодда Филлипса "Джокер" (рейтинг 8,1) и лидер российского проката — "Мстители: Финал" режиссеров Энтони и Джо Руссо (рейтинг 7,6). Все эти фильмы собрали больше 100 тысяч оценок на "КиноПоиске", - говорится в сообщении.
Главным российским фильмом 2019 года стал "Балканский рубеж" Андрея Волгина с рейтингом 7,2. Также в тройке лидеров - "Текст" Клима Шипенко (рейтинг 7,09) и "Завод" Юрия Быкова (рейтинг 7,1).
© Двадцатый век Фокс СНГКадр из трейлера "Балканский рубеж"
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Кадр из трейлера "Балканский рубеж"
© Двадцатый век Фокс СНГ
© Централ Партнершип, Старт, 2019Кадр из фильма "Текст"(2019)
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Кадр из фильма "Текст"(2019)
© Централ Партнершип, Старт, 2019
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма Юрия Быкова "Завод"
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Кадр из фильма Юрия Быкова "Завод"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
1 из 3
Кадр из трейлера "Балканский рубеж"
© Двадцатый век Фокс СНГ
2 из 3
Кадр из фильма "Текст"(2019)
© Централ Партнершип, Старт, 2019
3 из 3
Кадр из фильма Юрия Быкова "Завод"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
Рейтинг анимационных фильмов возглавил "Человек-паук: Через вселенные" с рейтингом 7,9. "Игра престолов" стала главным сериалом 2019 года (9,0), а главным новым сериалом — "Чернобыль" от HBO (8,9).
"Зеленая книга" также стала одной из самых популярных картин на "КиноПоиск HD". Помимо оскароносной картины среди самых просматриваемых фильмов в подписке онлайн-кинотеатра — "Мстители: Война бесконечности" (2018 года), "Тайна печати дракона", "Богемская рапсодия", "Сторож" Юрия Быкова и "Дылда" Кантемира Балагова. А самыми популярными сериалами года в онлайн-кинотеатре стали "Рик и Морти", "Игра Престолов", "Чудотворцы", "Крайний космос" и "Бесстыжие".
© Предоставлено компанией "Наше Кино"Кадр из фильма "Тайна печати дракона".
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Кадр из фильма "Тайна печати дракона".
© Предоставлено компанией "Наше Кино"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Богемская рапсодия".
3 из 3
Кадр из фильма "Богемская рапсодия".
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
2 из 3
Кадр из фильма "Тайна печати дракона".
© Предоставлено компанией "Наше Кино"
3 из 3
Кадр из фильма "Богемская рапсодия".
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Режиссером года стал Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), самыми популярными зарубежными актерами - Хоакин Феникс ("Джокер") и Бри Ларсон( "Капитан Марвел"). Александр Петров возглавляет рейтинг главных отечественных актеров третий год подряд. Его партнерша по фильму "Текст" Кристина Асмус возглавила рейтинг российский актрис.
11 ноября, 12:13КультураЗрители в США выбрали лучший фильм года