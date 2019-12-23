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Культура
2019-12-23T15:14+0300
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Российские зрители считают "Зеленую книгу" лучшим фильмом года
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РИА Новости

Российские зрители считают "Зеленую книгу" лучшим фильмом года

15:14 23.12.2019
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© Amblin Partners (2018)Кадр из фильма "Зеленая книга"
Кадр из фильма Зеленая книга
© Amblin Partners (2018)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американская драма "Зеленая книга" Питера Фаррелли стала главным фильмом года по мнению зрителей, в рейтинге российских фильмов лидировал боевик Андрея Волгина "Балканский рубеж", сообщила пресс-служба интернет-сервиса "КиноПоиск".
Аналитики сервиса составили рейтинг фильмов, сериалов и персон, которых зрители выше других оценили в этом году. При выборе победителей учитывались рейтинг и количество оценок картин, вышедших в период с 1 декабря 2018 по 1 декабря 2019 года.
"Главным фильмом года стала драма "Зеленая книга" Питера Фаррелли с рейтингом 8,3 на "КиноПоиске". Среди главных зарубежных картин – триллер Тодда Филлипса "Джокер" (рейтинг 8,1) и лидер российского проката — "Мстители: Финал" режиссеров Энтони и Джо Руссо (рейтинг 7,6). Все эти фильмы собрали больше 100 тысяч оценок на "КиноПоиске", - говорится в сообщении.
Главным российским фильмом 2019 года стал "Балканский рубеж" Андрея Волгина с рейтингом 7,2. Также в тройке лидеров - "Текст" Клима Шипенко (рейтинг 7,09) и "Завод" Юрия Быкова (рейтинг 7,1).
© Двадцатый век Фокс СНГКадр из трейлера "Балканский рубеж"
Кадр из трейлера Балканский рубеж
1 из 3
Кадр из трейлера "Балканский рубеж"
© Двадцатый век Фокс СНГ
© Централ Партнершип, Старт, 2019Кадр из фильма "Текст"(2019)
Кадр из фильма Текст(2019)
2 из 3
Кадр из фильма "Текст"(2019)
© Централ Партнершип, Старт, 2019
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма Юрия Быкова "Завод"
Кадр из фильма Юрия Быкова Завод
3 из 3
Кадр из фильма Юрия Быкова "Завод"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
1 из 3
Кадр из трейлера "Балканский рубеж"
© Двадцатый век Фокс СНГ
2 из 3
Кадр из фильма "Текст"(2019)
© Централ Партнершип, Старт, 2019
3 из 3
Кадр из фильма Юрия Быкова "Завод"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
Рейтинг анимационных фильмов возглавил "Человек-паук: Через вселенные" с рейтингом 7,9. "Игра престолов" стала главным сериалом 2019 года (9,0), а главным новым сериалом — "Чернобыль" от HBO (8,9).
"Зеленая книга" также стала одной из самых популярных картин на "КиноПоиск HD". Помимо оскароносной картины среди самых просматриваемых фильмов в подписке онлайн-кинотеатра — "Мстители: Война бесконечности" (2018 года), "Тайна печати дракона", "Богемская рапсодия", "Сторож" Юрия Быкова и "Дылда" Кантемира Балагова. А самыми популярными сериалами года в онлайн-кинотеатре стали "Рик и Морти", "Игра Престолов", "Чудотворцы", "Крайний космос" и "Бесстыжие".
© Marvel Studios Inc.Плакат к фильму "Мстители: Война бесконечности"
Плакат к фильму Мстители: Война бесконечности
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Плакат к фильму "Мстители: Война бесконечности"
© Marvel Studios Inc.
© Предоставлено компанией "Наше Кино"Кадр из фильма "Тайна печати дракона".
Кадр из фильма Тайна печати дракона
2 из 3
Кадр из фильма "Тайна печати дракона".
© Предоставлено компанией "Наше Кино"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Богемская рапсодия".
Кадр из фильма Богемская рапсодия
3 из 3
Кадр из фильма "Богемская рапсодия".
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
1 из 3
Плакат к фильму "Мстители: Война бесконечности"
© Marvel Studios Inc.
2 из 3
Кадр из фильма "Тайна печати дракона".
© Предоставлено компанией "Наше Кино"
3 из 3
Кадр из фильма "Богемская рапсодия".
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Режиссером года стал Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), самыми популярными зарубежными актерами - Хоакин Феникс ("Джокер") и Бри Ларсон( "Капитан Марвел"). Александр Петров возглавляет рейтинг главных отечественных актеров третий год подряд. Его партнерша по фильму "Текст" Кристина Асмус возглавила рейтинг российский актрис.
Кадр из фильма Мстители. Финал
11 ноября, 12:13Культура
Зрители в США выбрали лучший фильм года
820016
КультураКино и сериалыНовости культурыКристина АсмусАлександр Петров (актер)Квентин Тарантино
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