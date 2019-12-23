Российские зрители считают "Зеленую книгу" лучшим фильмом года

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американская драма "Зеленая книга" Питера Фаррелли стала главным фильмом года по мнению зрителей, в рейтинге российских фильмов лидировал боевик Андрея Волгина "Балканский рубеж", сообщила пресс-служба интернет-сервиса "КиноПоиск".

Аналитики сервиса составили рейтинг фильмов, сериалов и персон, которых зрители выше других оценили в этом году. При выборе победителей учитывались рейтинг и количество оценок картин, вышедших в период с 1 декабря 2018 по 1 декабря 2019 года.

"Главным фильмом года стала драма "Зеленая книга" Питера Фаррелли с рейтингом 8,3 на "КиноПоиске". Среди главных зарубежных картин – триллер Тодда Филлипса "Джокер" (рейтинг 8,1) и лидер российского проката — "Мстители: Финал" режиссеров Энтони и Джо Руссо (рейтинг 7,6). Все эти фильмы собрали больше 100 тысяч оценок на "КиноПоиске", - говорится в сообщении.

Главным российским фильмом 2019 года стал "Балканский рубеж" Андрея Волгина с рейтингом 7,2. Также в тройке лидеров - "Текст" Клима Шипенко (рейтинг 7,09) и "Завод" Юрия Быкова (рейтинг 7,1).

© Двадцатый век Фокс СНГ Кадр из трейлера "Балканский рубеж" 1 из 3 Кадр из трейлера "Балканский рубеж" © Двадцатый век Фокс СНГ © Централ Партнершип, Старт, 2019 Кадр из фильма "Текст"(2019) 2 из 3 Кадр из фильма "Текст"(2019) © Централ Партнершип, Старт, 2019 © Предоставлено "Централ Партнершип" Кадр из фильма Юрия Быкова "Завод" 3 из 3 Кадр из фильма Юрия Быкова "Завод" © Предоставлено "Централ Партнершип" 1 из 3 Кадр из трейлера "Балканский рубеж" © Двадцатый век Фокс СНГ 2 из 3 Кадр из фильма "Текст"(2019) © Централ Партнершип, Старт, 2019 3 из 3 Кадр из фильма Юрия Быкова "Завод" © Предоставлено "Централ Партнершип"

Рейтинг анимационных фильмов возглавил "Человек-паук: Через вселенные" с рейтингом 7,9. "Игра престолов" стала главным сериалом 2019 года (9,0), а главным новым сериалом — "Чернобыль" от HBO (8,9).

"Зеленая книга" также стала одной из самых популярных картин на "КиноПоиск HD". Помимо оскароносной картины среди самых просматриваемых фильмов в подписке онлайн-кинотеатра — "Мстители: Война бесконечности" (2018 года), "Тайна печати дракона", "Богемская рапсодия", "Сторож" Юрия Быкова и "Дылда" Кантемира Балагова. А самыми популярными сериалами года в онлайн-кинотеатре стали "Рик и Морти", "Игра Престолов", "Чудотворцы", "Крайний космос" и "Бесстыжие".

© Marvel Studios Inc. Плакат к фильму "Мстители: Война бесконечности" 1 из 3 Плакат к фильму "Мстители: Война бесконечности" © Marvel Studios Inc. © Предоставлено компанией "Наше Кино" Кадр из фильма "Тайна печати дракона". 2 из 3 Кадр из фильма "Тайна печати дракона". © Предоставлено компанией "Наше Кино" © Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ Кадр из фильма "Богемская рапсодия". 3 из 3 Кадр из фильма "Богемская рапсодия". © Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ 1 из 3 Плакат к фильму "Мстители: Война бесконечности" © Marvel Studios Inc. 2 из 3 Кадр из фильма "Тайна печати дракона". © Предоставлено компанией "Наше Кино" 3 из 3 Кадр из фильма "Богемская рапсодия". © Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ