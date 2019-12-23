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Политолог назвал возможные темы послания Путина Федеральному собранию
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РИА Новости

Политолог назвал возможные темы послания Путина Федеральному собранию

15:07 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может коснуться реализации национальных проектов, темы здравоохранения и демографии, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, вопроса повышения доходов граждан и развития регионов, считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
По его мнению, создание Союзного государства с Белоруссией и изъятие слова "подряд" в статье Конституции о сроках пребывания президента на посту вряд ли будут лидирующими в обращении.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 15 января обратится с посланием к ФС. Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин также сообщил, что Государственная Дума на 81% выполнила прошлое послание президента.
"В первую очередь речь должна идти о повестке развития. Ведь законодательное обеспечение реализации послания президента - это одна из основных функций Федерального собрания, верхней и нижней палаты... нельзя обойти вниманием ход реализации национальных проектов. Так что тема нацпроектов обязательно прозвучит. Речь также будет идти о борьбе с бедностью, а борьба с бедностью - это производная от решения проблем экономического роста, от решения проблем повышения производительности труда, о которой Путин говорил на прошедшей пресс-конференции, судя по которой, также обязательно должна прозвучать тема здоровья и здравоохранения", - сказал Калачев РИА Новости.
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Кроме того, по мнению политолога, президент обязательно коснётся демографической проблемы страны, представит новые инструменты помощи многодетным семьям и малоимущим гражданам, а также инвалидам и незащищенным слоям населения. Калачев также добавил, что президент может рассказать об устойчивом и стабильном положении страны, включая ее внешнеэкономический и оборонный потенциал, но сделает акцент на необходимости перемен и создания дополнительных благоприятных условий для долгосрочного роста.
"Я думаю, что обязательно будет говорить о драйверах роста. То есть о том, какие отрасли экономики, помимо целевого сектора, помимо углеводородов, могут стать драйвером роста. Тема доходов граждан будет звучать, будет звучать тема регионального развития. Наверняка, будут разговоры и о решении жилищных проблем населения, и что-то будет сказано и о развитии отдаленных территорий, и о помощи регионам для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности и качества жизни людей", - добавил эксперт.
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Президент также коснётся темы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, помощи ветеранам и, возможно, даст оценку идее ревизии ее итогов, считает политолог. Помимо этого Путин затронет вопросы волонтёрства, материнства и детства, расскажет о создании дополнительных социальных лифтов для молодёжи, таких как конкурс "Лидеры России", и сделает акцент на развитии науки и технологий. Калачев также допустил, что президент может отметить необходимость укрепления структур гражданского общества и институтов местного самоуправления.
По мнению Калачева , тема создания Союзного государства России и Белоруссии действительно может прозвучать в послании, однако она не будет занимать лидирующую позицию, так же как и возможная поправка к Конституции об отмене слова "подряд".
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"Тема создания Союзного государства вряд ли будет доминантной. Я думаю, что она может прозвучать. Тема отношений с соседями будет звучать, и, может, будет звучать тема Союзного государства, отношений с Белоруссией. Но большого прогресса ,в общем то, нет. Возможно, что то будет сказано о необходимости дискуссии в обществе по поводу изменения в Конституции", - заключил Калачев.
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