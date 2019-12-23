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Совфед продолжит защищать интересы России в ПАСЕ, заявила Матвиенко
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РИА Новости

Совфед продолжит защищать интересы России в ПАСЕ, заявила Матвиенко

14:57 23.12.2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации продолжит защищать интересы России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на нападки и провокации, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги завершившейся осенней парламентской сессии.
"Активная работа велась нами на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы продолжим защищать интересы Российской Федерации в ПАСЕ, несмотря ни на какие нападки и провокации", - сказала она.
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Председатель Совфеда отметила, что в уходящем году стартовала работа по проекту Декларации Межпарламентской ассамблеи о парламентской дипломатии. Этот глобальный документ вобрал в себя все базовые принципы международного права, включая отказ от вмешательства во внутренние дела и недопустимость применения санкций, напомнила она.
"Также начинается подготовка к Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится в России в 2022 году", - подчеркнула Матвиенко.
В целом в уходящем 2019 году Совфед выполнил все намеченные планы, главным из которых был план реализации послания президента Федеральному Собранию, заявила она.
Спикер сообщила также, что сенаторы за этот год, в том числе совместно с депутатами, внесли в Госдуму 140 законопроектов. 71 из них, в том числе ранее внесенных, стали законами.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
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