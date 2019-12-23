Совфед продолжит защищать интересы России в ПАСЕ, заявила Матвиенко

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации продолжит защищать интересы России в Парламентской ассамблее Совета Европы ( ПАСЕ ), несмотря на нападки и провокации, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , подводя итоги завершившейся осенней парламентской сессии.

"Активная работа велась нами на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы продолжим защищать интересы Российской Федерации в ПАСЕ, несмотря ни на какие нападки и провокации", - сказала она.

Председатель Совфеда отметила, что в уходящем году стартовала работа по проекту Декларации Межпарламентской ассамблеи о парламентской дипломатии. Этот глобальный документ вобрал в себя все базовые принципы международного права, включая отказ от вмешательства во внутренние дела и недопустимость применения санкций, напомнила она.

"Также начинается подготовка к Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится в России в 2022 году", - подчеркнула Матвиенко.

В целом в уходящем 2019 году Совфед выполнил все намеченные планы, главным из которых был план реализации послания президента Федеральному Собранию, заявила она.