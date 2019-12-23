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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
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РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

14:48 23.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
Законом устанавливается МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Увеличение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тысяч 280 рублей в месяц) составит 7,5%.
"Увеличение минимального размера оплаты труда будет способствовать повышению зарплаты более 3 миллионов работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях", - отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
По ее словам, в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного. "На изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях", - сказала сенатор.
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Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 году составят 20,9 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений - 5,8 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений - 15,1 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему России в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц, говорится в документе.
Кроме того, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.
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Галина КареловаСовет Федерации РФРоссияОбщество
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