Медведев прокомментировал решения суда по газовым спорам с Украиной

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Договоренности, в частности, предполагают выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказ обеих сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.

"Бессмысленно сейчас анализировать то, каким образом принимались те или иные судебные решения. Мы исходим из того, что это судебные решения, принятые уполномоченным на тот момент Стокгольмским арбитражным институтом. Хотя совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики - это было зафиксировано, по сути, непосредственно в тексте (судебного решения - ред.). Но, с другой стороны, это решение, которое принято компетентным судом, и поэтому оно подлежит исполнению", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник, говоря о достигнутых с Украиной договоренностях по газу.