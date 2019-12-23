В Крыму назвали запуск поездов через Керченский пролив эпохальным

"Это фундаментальное и эпохальное событие в новейшей российской истории Крыма. Запуск железнодорожного сообщения - это очень важное событие для всей экономики Крыма и его будущего. Не менее важное и политическое значение, так как это полная инфраструктурная и транспортная интеграция с материком", - сказал РИА Новости Константинов.