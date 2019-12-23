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В Крыму назвали запуск поездов через Керченский пролив эпохальным
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РИА Новости

В Крыму назвали запуск поездов через Керченский пролив эпохальным

14:43 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый именной состав "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал открытие железнодорожной части моста через Керченский пролив эпохальным событием, которое позитивно отразится на экономике и жизни региона.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись на поезде из Керчи в Тамань.
"Это фундаментальное и эпохальное событие в новейшей российской истории Крыма. Запуск железнодорожного сообщения - это очень важное событие для всей экономики Крыма и его будущего. Не менее важное и политическое значение, так как это полная инфраструктурная и транспортная интеграция с материком", - сказал РИА Новости Константинов.
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Глава парламента напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом, в том числе разобрав на границе железнодорожные пути.
"Все это время крымская железнодорожная структура бездействовала. Мы были лишены очень важного пассажиропотока и грузопотока. Теперь Крым получил новые возможности для развития курортной сферы и изменения ценовой политики, а также для создания дополнительных рабочих мест и развития северных регионов полуострова", - сказал глава парламента.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. С вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста поезда вновь могут поехать в Крым из городов России.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря.
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Крымский мостВладимир КонстантиновКерчьВладимир ПутинКрымКраснодарский крайОбщество
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