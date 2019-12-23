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Кусто поблагодарил Россию за освобождение животных из "китовой тюрьмы"
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РИА Новости

Кусто поблагодарил Россию за освобождение животных из "китовой тюрьмы"

14:31 23.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкФранцузский исследователь Жан-Мишель Кусто
Французский исследователь Жан-Мишель Кусто
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Известный океанолог и защитник природы Жан-Мишель Кусто выступил с видеообращением, где призвал запретить отлов китообразных для развлекательных целей.
Ролик опубликован на YouTube-канале организации Кусто.
Ученый в видеообращении поблагодарил российское руководство и всех россиян за беспрецедентное достижение – выпуск на свободу 10 косаток и 87 белух из "Китовой тюрьмы" в Приморье, и призвал Россию и все страны мира запретить отлов китообразных для индустрии развлечений.

"Нам нужно убедиться что трагическая ситуация с косатками и белух им, заключённым в "китовой тюрьме", никогда не повторится. Пришло время рассматривать содержание китов и дельфинов в неволе как часть нашей истории, а не как трагическую часть будущего. Сейчас я призываю все страны запретить отлов китов для индустрии развлечений", - сказал Кусто на видео.

Ранее экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" опубликовали петицию в поддержку такого запрета, голосование заканчивается 27 декабря, чтобы правительство рассмотрело ее, нужно собрать 100 тысяч подписей. Уже собрано 98,6 тысячи подписей.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
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К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
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Жан-Мишель КустоРоссияЭкологияВ мире
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