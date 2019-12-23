Медведев прокомментировал соглашение по транзиту газа через Украину

"Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти. Много работали над этим коллеги - и вы, и другие коллеги из правительства, из "Газпрома". Результаты таковы, как были названы. Тем не менее, их нужно закрепить", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник, где замглавы кабмина Дмитрий Козак доложил о результатах состоявшихся ранее переговоров по газу.