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Медведев прокомментировал соглашение по транзиту газа через Украину
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РИА Новости

Медведев прокомментировал соглашение по транзиту газа через Украину

14:20 23.12.2019 (обновлено: 15:10 23.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал договорённости по транзиту газа через Украину компромиссом, который должен был быть найден, и подчеркнул, что теперь необходимо закрепить результаты и проследить за их реализацией.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Договоренности, в частности, предполагают выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказ обеих сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.
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"Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти. Много работали над этим коллеги - и вы, и другие коллеги из правительства, из "Газпрома". Результаты таковы, как были названы. Тем не менее, их нужно закрепить", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник, где замглавы кабмина Дмитрий Козак доложил о результатах состоявшихся ранее переговоров по газу.
"Конечно, нужно отследить, чтобы все, что положено, все, что вытекает из этого протокола, было реализовано на практике - речь идёт и о, собственно, самой мировой сделке, и о целом ряде других решений, включая решения, связанные с транзитом, то есть это уже решения, которые на уровне компаний принимаются. Нужно все это будет сделать", - добавил российский премьер.
Газораспределительная станция ОАО Газпром
13 декабря, 02:45
История газовых конфликтов России и Украины
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Нафтогаз УкраиныГазпромДмитрий МедведевРоссияУкраинаЭкономика
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