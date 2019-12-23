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РИА Наука
2019-12-23T14:20+0300
https://ria.ru/20191223/1562724147.html
Безопасные источники света созданы на основе органических светодиодов
https://cdn24.img.ria.ru/images/102880/74/1028807418_0:293:5616:3452_1036x0_80_0_0_dde952edae9008e66f3921eeafccd6cf.jpg
РИА Новости

Безопасные источники света созданы на основе органических светодиодов

14:20 23.12.2019
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© Fotolia / dechevmСветодиод
Светодиод
© Fotolia / dechevm
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские ученые создали прототип светоизлучающего устройства, обладающего рядом уникальных характеристик. Основной элемент устройства — низкотемпературные органические светодиоды, которые могут быть использованы для создания компактных и энергоэффективных источников света. Описание изобретения опубликовано в журнале Chemical Communications.
У органических светоизлучающих диодов (OLED) есть значительные преимущества перед наиболее распространенными в настоящее время полупроводниковыми светодиодами (LED): они просты в производстве, а излучающие свет поверхности на их основе весят немного и обладают отличной гибкостью.
Сегодня белый свет качественных светодиодных источников — как LED, так и OLED — формируется из трех цветов (красного, зеленого и синего — RGB-схема), а менее качественных — из комбинации двух, обычно синего и желтого. В итоге все они обладают холодным голубоватым светом, отрицательно действующим на сетчатку глаза и на организм человека в целом.
Ученым из Физического института РАН им. П. Н. Лебедева, Института органической химии РАН им. Н. Д. Зелинского и Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева удалось создать безопасные для глаза светодиодные источники белого света, похожего по спектральным характеристикам на привычный всем нам солнечный свет. Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда.
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Для создания органических светодиодов авторы использовали тонкопленочные многослойные структуры. Они синтезировали светящиеся органические красители и подобрали остальные компоненты вспомогательных слоев таким образом, что при достаточной яркости — порядка 1000 кандел на квадратный метр, что примерно в четыре раза ярче стандартного экрана монитора — OLED-структуры излучают приятный для глаза и безопасный теплый свет, похожий на свет свечи или солнца на закате. При этом слои с синим светом свечения использованы не были.
Существенным преимуществом разработанных устройств является относительная простота конструкции — один излучающий слой вместо трех-четырех, используемых при RGB-схеме. Тепловая температура светодиода может быть настроена в широких пределах за счет оптимизации состава слоев и изменения параметров электропитания.
"Мы получили рекордно низкую цветовую температуру светодиода при сохранении достаточной яркости. Более того, мы не использовали металлы платиновой группы, которые в настоящий момент являются стандартом для цветных OLED-дисплеев и световых панелей, а заменили их дешевыми аналогами, — приводятся в пресс-релизе РНФ слова одного из авторов исследования Ильи Тайдакова, ведущего научного сотрудника ФИАН. — Технология OLED продолжает обращать на себя все больше и больше внимания как замечательная альтернатива существующим источникам света. В частности, многие мировые эксперты видят в OLED-технологии ближайшее будущее цветного телевидения и адаптивного архитектурного освещения".
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