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2019-12-23T16:10+0300
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Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США
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РИА Новости

Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США

14:19 23.12.2019 (обновлено: 16:10 23.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства проработать ответные меры на санкции США в отношении "Северного потока — 2".
"Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов", — сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.
Доложить о проанализированных предложениях будет необходимо с точки зрения их эффективности, добавил Медведев.
Сами санкции, по словам премьера, носят "антиконкурентный характер" и "бьют по интересам значительного количества европейских стран", о чем их руководители уже заявили.
"Это действительно методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", — добавил Медведев.
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Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает ограничительные меры неприемлемыми и ответит на них, когда это будет отвечать национальным интересам России.
Ситуацию прокомментировали и в Берлине. Как отметила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер, в Германии детально изучат американский закон, оценят его влияние на проект и после этого примут решение о дальнейших действиях.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.
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Обсудить 41
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Дмитрий МедведевРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
предлагаю нашей элите, в качестве санкций, вернуть своих родственников и вывезенные капиталы с запада... тогда поймем, что все серьезно. иначе - балаболы.
23 декабря, 15:07
Валерий Носуля
4910001
Можно закрыть американскую компанию Procter &Gamble которая работает в России, но есть риск что страна останется без подгузников и прокладок.
23 декабря, 14:33
Vova Elzin
121200014
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