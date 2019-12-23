Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США

"Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов", — сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Доложить о проанализированных предложениях будет необходимо с точки зрения их эффективности, добавил Медведев.

Сами санкции, по словам премьера, носят "антиконкурентный характер" и "бьют по интересам значительного количества европейских стран", о чем их руководители уже заявили.

"Это действительно методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", — добавил Медведев.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает ограничительные меры неприемлемыми и ответит на них, когда это будет отвечать национальным интересам России.

Ситуацию прокомментировали и в Берлине. Как отметила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер, в Германии детально изучат американский закон, оценят его влияние на проект и после этого примут решение о дальнейших действиях.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.