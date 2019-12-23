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Рослесхоз представит в 2020 году портал о лесных ресурсах страны
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РИА Новости

Рослесхоз представит в 2020 году портал о лесных ресурсах страны

14:17 23.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Рузский район Московской области
Вид на Рузский район Московской области
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Информационный портал о состоянии лесных ресурсов России, предназначенный для граждан страны, будет представлен в 2020 году, сообщил журналистам в понедельник начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"У нас идет работа по созданию информационной системы мониторинга лесов, которая будет понятна так называемому гражданскому обществу и нашему бизнесу... Конкретные сроки я не могу сказать, когда это будет, но в большой степени готовности у нас существует, такой портал мы в ближайший год сможем показать. Дальше будет только совершенствоваться и совершенствоваться, потому что скрывать данные никому не интересно", - сказал Дмитриев.

Он также отметил, что в следующем году будет завершена работа над оценкой состояния лесов в мире. Она проводится под эгидой Всемирной продовольственной организацией ООН (FAO).
"Каждые пять лет идет глобальная оценка лесных ресурсов. И мы (Россия - ред.) как самая лесная держава участвуем в ней постоянно. Такой кропотливый труд, он будет завершен в следующем году, и в следующем году можно будет узнать, сколько в мире лесных ресурсов, какие леса, что для этого делается, сколько гибнет от пожаров, сколько гибнет от вредителей, сколько, в том числе, восстанавливается лесов", - уточнил Дмитриев.
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