Рослесхоз представит в 2020 году портал о лесных ресурсах страны

"У нас идет работа по созданию информационной системы мониторинга лесов, которая будет понятна так называемому гражданскому обществу и нашему бизнесу... Конкретные сроки я не могу сказать, когда это будет, но в большой степени готовности у нас существует, такой портал мы в ближайший год сможем показать. Дальше будет только совершенствоваться и совершенствоваться, потому что скрывать данные никому не интересно", - сказал Дмитриев.

Он также отметил, что в следующем году будет завершена работа над оценкой состояния лесов в мире. Она проводится под эгидой Всемирной продовольственной организацией ООН (FAO).

"Каждые пять лет идет глобальная оценка лесных ресурсов. И мы (Россия - ред.) как самая лесная держава участвуем в ней постоянно. Такой кропотливый труд, он будет завершен в следующем году, и в следующем году можно будет узнать, сколько в мире лесных ресурсов, какие леса, что для этого делается, сколько гибнет от пожаров, сколько гибнет от вредителей, сколько, в том числе, восстанавливается лесов", - уточнил Дмитриев.