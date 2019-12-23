Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым

Женщина у первого именного состава "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь

Женщина у первого именного состава "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. С Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в С Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым , передает корреспондент РИА Новости.

Составу предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. "Таврия" пройдет через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.

Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Из Москвы до Симферополя и обратно с 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28) с 24 декабря. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

Весной и к началу курортного сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, запуск железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.