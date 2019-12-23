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Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым
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РИА Новости

Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым

14:06 23.12.2019 (обновлено: 14:27 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщина у первого именного состава "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь
Женщина у первого именного состава Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина у первого именного состава "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. С Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПервый именной состав "Таврия" во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Первый именной состав "Таврия" во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
Составу предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. "Таврия" пройдет через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.
Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Из Москвы до Симферополя и обратно с 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28) с 24 декабря. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроверка билетов у пассажиров первого именного состава "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь
Проверка билетов у пассажиров первого именного состава Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Проверка билетов у пассажиров первого именного состава "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь
Весной и к началу курортного сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, запуск железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
Мост в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года.
Крымский мост: 4 года строительства железнодорожной части в одном ролике
Вчера, 13:10
Четыре года за 150 секунд: видео о том, как строили Крымский мост
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Обсудить 10
ТуризмтуристыНовости - ТуризмКрымСевастопольРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Хорошо, отличная новость чтобы потешить своё самолюбие, съязвить и поплеваться в сторону соседа... Но только проблем в экономике это не решит и политический кризис в стране тоже с места не сдвинется
23 декабря, 14:22
Кот на дереве
107000044
Хватит на дереве сидеть. Спускайся к людям. А то совсем одичал, фигню пишешь)))))
23 декабря, 14:29
Арсений Понфиленко
311001046
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