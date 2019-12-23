МИД: интересы Москвы и "Талибана" совпадают только в борьбе с ИГ*

"РФ никогда не выступала защитником талибов, движения "Талибан"... Наши цели не совпадают, у "Талибана" другие цели. Пересекаются только вот в этой точке, где говорится о том, что и мы боремся с "Исламским государством"*, движением, которое хочет распространить свои нечеловеческие законы на весь мир. И с этим же движением на своей территории борется движение "Талибан". Только в этой точке наши интересы пересекаются", - заявил Кабаев на церемонии закрытия Российско-афганского молодёжного форума.