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СФ обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
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РИА Новости

СФ обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств

13:46 23.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов - физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки. Документ вносит поправки в закон "О национальной платежной системе".
"В последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию", - говорится в пояснительной записке.
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В связи с этим закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.
Вводимые законом изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают авторы документа.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
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