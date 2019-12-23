СФ обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов - физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки. Документ вносит поправки в закон "О национальной платежной системе".

"В последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

Вводимые законом изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают авторы документа.