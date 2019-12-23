Власти Москвы объяснили, зачем записали видео после минирований школ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Неформальное обращение к родителям школьников из-за ложных минирований зданий в Неформальное обращение к родителям школьников из-за ложных минирований зданий в Москве поможет успокоить их и объяснить, что все под контролем, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

В связи с этим Молев выпустил видеообращение к родителям и учащимся столичных школ, где подробно описал алгоритм эвакуации. По его словам, в самый важный риск в подобных ситуациях - это паника, поэтому учащимся необходимо точно следовать всем указаниям учителя или воспитателя и не паниковать. Помимо этого, по его словам, важно, чтобы ученики не отбивались от общей группы.

"Поскольку сложилась достаточно напряженная ситуация, мы посчитали необходимым подготовить такое обращение в максимально неформальном духе - в формате живого общения, чтобы действительно родители услышали прямую речь и поняли, что все, во-первых, находится под контролем, во-вторых, полностью обеспечивается вся безопасность в рамках действующего механизма. Ну и способ распространения, мне кажется, вполне адекватным - то есть те, кто заинтересован, а это значительная часть родителей, могли бы сами увидеть и распространить. Судя по реакции, такое распространение и происходит в настоящий момент", - сообщил Молев.

Он добавил, что это сообщение было опубликовано в открытом доступе и никакой специальной рассылки в школы не было. "Это было открытое обращение, оно есть в доступе, я его поместил в том числе и на личной странице в соцсетях, и его активно транслируют и коллеги из системы образования и сами родители", - добавил замглавы департамента.