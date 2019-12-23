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Власти Москвы объяснили, зачем записали видео после минирований школ
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РИА Новости

Власти Москвы объяснили, зачем записали видео после минирований школ

13:42 23.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКинолог с собакой в здании школы
Кинолог с собакой в здании школы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кинолог с собакой в здании школы. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Неформальное обращение к родителям школьников из-за ложных минирований зданий в Москве поможет успокоить их и объяснить, что все под контролем, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
В связи с этим Молев выпустил видеообращение к родителям и учащимся столичных школ, где подробно описал алгоритм эвакуации. По его словам, в самый важный риск в подобных ситуациях - это паника, поэтому учащимся необходимо точно следовать всем указаниям учителя или воспитателя и не паниковать. Помимо этого, по его словам, важно, чтобы ученики не отбивались от общей группы.
"Поскольку сложилась достаточно напряженная ситуация, мы посчитали необходимым подготовить такое обращение в максимально неформальном духе - в формате живого общения, чтобы действительно родители услышали прямую речь и поняли, что все, во-первых, находится под контролем, во-вторых, полностью обеспечивается вся безопасность в рамках действующего механизма. Ну и способ распространения, мне кажется, вполне адекватным - то есть те, кто заинтересован, а это значительная часть родителей, могли бы сами увидеть и распространить. Судя по реакции, такое распространение и происходит в настоящий момент", - сообщил Молев.
Он добавил, что это сообщение было опубликовано в открытом доступе и никакой специальной рассылки в школы не было. "Это было открытое обращение, оно есть в доступе, я его поместил в том числе и на личной странице в соцсетях, и его активно транслируют и коллеги из системы образования и сами родители", - добавил замглавы департамента.
Молев отметил, что в случае необходимости департамент образования будет использовать подобные методы информирования, однако каких-то конкретных планов пока нет.
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