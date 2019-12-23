В Израиле археологи обнаружили древнейшую в мире дамбу

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. У побережья Израиля археологи нашли остатки дамбы возрастом семь тысяч лет. Это самое древнее в мире сооружение для защиты от повышения уровня моря. Описание У побережья Израиля археологи нашли остатки дамбы возрастом семь тысяч лет. Это самое древнее в мире сооружение для защиты от повышения уровня моря. Описание опубликовано в журнале PLOS ONE.

Поселение эпохи неолита Тель-Хрейц было обнаружено у берегов Израиля в 2012 году, когда древние постройки, находящиеся сейчас на глубине четыре метра, освободили от песка волны зимнего шторма. Уже через несколько дней песок снова скрыл место находки, и только в 2015 году, после аналогичного шторма, археологи получили новый шанс исследовать древнее поселение.

Они нашли фрагменты домов из камня и древесины, кости домашних животных — коров и собак, — посуду, оливковые косточки и инструменты для приготовления оливкового масла, кремниевые наконечники, каменный очаг, и несколько погребений. Но самый большой интерес вызвала находка остатков древней стены, построенной людьми вдоль бывшей береговой линии, чтобы защитить от воды свои дома и хозяйство.

Примерно восемь тысяч лет назад началось глобальное потепление, которое привело к таянию ледников в Северном полушарии и постепенному подъему уровня моря. Местность на побережье нынешнего Израиля в то время уже была обжита людьми, которые как могли спасались от поднимающейся воды.

Жители Тель-Хрейца пытались укрыться от наступающего моря за каменной стеной. Но это им не удалось. Ученые считают, что, несмотря на все потраченные усилия, дамба не справилась со своей функцией — она рухнула под напором воды, и жителям пришлось покинуть свои дома.

Длина стены составляет более 100 метров. Огромные валуны для нее, некоторые из которых весят до тонны, доставлялись от места добычи — из русла реки, находящейся в четырех километрах от поселения.

Возраст постройки — около семи тысяч лет. В то время уровень моря рос со скоростью четыре-пять миллиметров в год. Радиоуглеродные датировки древесного угля, кусков дерева, костей животных и людей говорят о том, что жители — от 10 до 20 семей — продолжали существовать в опасной близости от моря в течение 200-300 лет, прежде чем решились покинуть свои дома.

"Это самая древняя в мире стена береговой защиты, первое свидетельство борьбы с той реальной проблемой, с которой мы имеем дело сегодня", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов статьи Джонатана Бенджамина (Jonathan Benjamin), морского археолога из Университета Флиндерса в Австралии.

Каменные дома и очаги в Тель-Хрейце, построенные по технологии простой кладки без строительного раствора, были очень уязвимы для воды.

"Волны наносят большой ущерб таким постройкам, — говорит первый автор исследования Эхуд Галили (Ehud Galili) из Университета Хайфы. — И с каждым разом ущерб становился все больше".