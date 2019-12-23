Чижов прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

"Как бы то ни было, времени на разработку самостоятельного законопроекта в конгрессе США уже не оставалось. И более того, если бы его даже успели сочинить, шансы на его принятие были бы невелики, поэтому пошли на такую хитрость, включили это в оборонный бюджет в расчете на то, что оборонный бюджет никто из-за одного параграфа стопорить не будет", - пояснил он.