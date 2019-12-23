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Чижов прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Чижов прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

13:23 23.12.2019 (обновлено: 13:42 23.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток — 2" могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
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"К чему это приведет? Наверное, к некоторой задержке, но это не остановит сам проект. Речь идет просто о попытках как-то помешать", - сказал Чижов на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Чижов отметил, что те, кто хотел помешать этому проекту, "спохватились достаточно поздно".
"Как бы то ни было, времени на разработку самостоятельного законопроекта в конгрессе США уже не оставалось. И более того, если бы его даже успели сочинить, шансы на его принятие были бы невелики, поэтому пошли на такую хитрость, включили это в оборонный бюджет в расчете на то, что оборонный бюджет никто из-за одного параграфа стопорить не будет", - пояснил он.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
4640114
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Владимир ЧижовРоссияСШАВ мире
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