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Более 90 семей из забайкальских сёл получат выплаты для покупки жилья
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РИА Новости

Более 90 семей из забайкальских сёл получат выплаты для покупки жилья

13:19 23.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗабайкальский край
Забайкальский край
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Забайкальский край. Архивное фото
ЧИТА, 23 дек – РИА Новости. Более 90 семей из сёл Забайкалья по итогам года получат выплаты для покупки или строительства жилья, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.
"Всего по итогам года мы обеспечим выплатами на покупку или строительство жилья 92 селян. Ранее 70 семей из 17 районов получили соцвыплаты в размере 57 миллионов 782 тысяч рублей. Сейчас еще 22 семьи из сел получат деньги на приобретение или строительство домов. На это до конца 2019 года будут дополнительно распределены более 18 миллионов рублей из федерального бюджета", - отметили в пресс-службе.
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Уточняется, что дополнительное финансирование в 17 миллионов 188 тысяч рублей региону направил Минсельхоз России по госпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий", также выделено почти 2 миллиона рублей из краевого бюджета.
"Дополнительно полученные деньги распределят бюджетам 9 районов. Выплаты получат 22 семьи из Агинского, Дульдургинского, Красночикойского, Кыринского, Могойтуйского, Нерчинского, Ононского, Улетовского и Шилкинского районов", - сообщили в пресс-службе.
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По словам министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева, такая программа помогает закрепить кадры на селе.
"Программа устойчивого развития сельских территорий по поручению президента страны призвана сделать более комфортной жизнь селян, закрепить кадры на селе. Мероприятия по улучшению жилищных условий сельских жителей реализуются в регионе с 2013 года и за этот период приобрели или построили жилье порядка 770 забайкальских семей", - приводит пресс-служба слова Бочкарева.
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Руководитель краевого аграрного ведомства добавил, что в министерстве сельского хозяйства активно поддерживают участников программы, помогают составить необходимую документацию и проводят консультации по возникающим вопросам.
Право на получение социальных выплат имеют нуждающиеся в жилье семьи, которые могут вложить часть собственных денег на строительство или покупку жилья. Забайкальцы 35 лет оплачивают 50%, а молодые специалисты – 30% от сметной стоимости жилья. По условиям программы, строить жилье можно только в селе, где ведется сельскохозпроизводство, реализуются инвестпроекты в сельском хозяйстве.
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Министерство сельского хозяйства РФЗабайкальский крайРоссияОбщество
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