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В Пермском крае девять человек пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Пермском крае девять человек пострадали в ДТП с автобусом

13:18 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 23 дек – РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Пермском крае, детей среди пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе минзрава региона.
"Девять человек пострадали, все взрослые, восемь из пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", - прокомментировали в минздраве.
При этом, по данным регионального главка МВД, в аварии пострадали шесть человек.
"Предварительно установлено, что около 12.45 (10.45 мск) на 61-м километре автодороги Пермь-Краснокамск 49-летний водитель грузового автомобиля DAV без прицепа при совершении разворота не предоставил преимущество в движении рейсовому микроавтобусу и допустил с ним столкновение. По предварительной информации, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Пермскому краю.
В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.
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