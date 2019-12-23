В Пермском крае девять человек пострадали в ДТП с автобусом

"Девять человек пострадали, все взрослые, восемь из пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", - прокомментировали в минздраве.

При этом, по данным регионального главка МВД, в аварии пострадали шесть человек.

"Предварительно установлено, что около 12.45 (10.45 мск) на 61-м километре автодороги Пермь-Краснокамск 49-летний водитель грузового автомобиля DAV без прицепа при совершении разворота не предоставил преимущество в движении рейсовому микроавтобусу и допустил с ним столкновение. По предварительной информации, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Пермскому краю.