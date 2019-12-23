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Культура
2019-12-23T14:05+0300
https://ria.ru/20191223/1562720229.html
Бэнкси по-своему представил сцену рождения Иисуса Христа
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РИА Новости

Бэнкси по-своему представил сцену рождения Иисуса Христа

14:05 23.12.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedРабота художника Бэнкси "Шрам Вифлеема" (Scar of Bethlehem)
Работа художника Бэнкси Шрам Вифлеема (Scar of Bethlehem)
© AP Photo / Majdi Mohammed
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Бэнкси украсил отель в Вифлееме своей новой работой, изображающей сцену рождения Иисуса Христа, сообщает Independent.
Фоном для инсталляции "Шрам Вифлеема" стал кусок разделительного барьера между Израилем и Западным берегом реки Иордан. Над Иисусом в стене — дыра от разорвавшегося снаряда, которая по форме напоминает звезду, а вокруг него надписи "Love" ("Любовь") и "Paix" ("Мир").
Владельцы гостиницы Walled Off помогали Бэнкси в создании этой работы, которая показывает жизнь палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
"Это прекрасный способ вспомнить историю Рождества в Вифлееме и показать ее немного по-другому, чтобы заставить людей задуматься", - прокомментировал менеджер гостиницы Виссам Салса. Он добавил, что Бэнкси "пытается стать голосом тех, кто не может говорить".
В начале месяца на одной из стен в Бирмингиме появилось рождественское граффити знаменитого стрит-артиста.
Скриншот видео съемки рождественско-социального граффити от Бэнкси в Великобритании
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