Бэнкси по-своему представил сцену рождения Иисуса Христа

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Бэнкси украсил отель в Вифлееме своей новой работой, изображающей сцену рождения Иисуса Христа, . Бэнкси украсил отель в Вифлееме своей новой работой, изображающей сцену рождения Иисуса Христа, сообщает Independent.

Фоном для инсталляции "Шрам Вифлеема" стал кусок разделительного барьера между Израилем и Западным берегом реки Иордан. Над Иисусом в стене — дыра от разорвавшегося снаряда, которая по форме напоминает звезду, а вокруг него надписи "Love" ("Любовь") и "Paix" ("Мир").

Владельцы гостиницы Walled Off помогали Бэнкси в создании этой работы, которая показывает жизнь палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

"Это прекрасный способ вспомнить историю Рождества в Вифлееме и показать ее немного по-другому, чтобы заставить людей задуматься", - прокомментировал менеджер гостиницы Виссам Салса. Он добавил, что Бэнкси "пытается стать голосом тех, кто не может говорить".