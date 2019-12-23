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2019-12-23T13:03+0300
https://ria.ru/20191223/1562719458.html
Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая
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РИА Новости

Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая

13:02 23.12.2019 (обновлено: 13:03 23.12.2019)
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© Фото : страница Дональда Трампа в TwitterМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
© Фото : страница Дональда Трампа в Twitter
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне американский лидер говорил о своем желании посетить парад в Москве 9 мая 2020 года, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, если позволит его график.
Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность приехать на праздничный парад 9 мая в Москву, однако этому может помешать предвыборная кампания в США.
"Президент Трамп получил приглашение от президента Путина, наряду с другими лидерами, в том числе антигитлеровской коалиции и других государств, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая в Москве. Трамп не раз, в том числе и во время моего визита, подчёркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
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День ПобедыДональд ТрампВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ЛавровМоскваСШАВ мире
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