Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне американский лидер говорил о своем желании посетить парад в Москве 9 мая 2020 года, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, если позволит его график.
Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность приехать на праздничный парад 9 мая в Москву, однако этому может помешать предвыборная кампания в США.
"Президент Трамп получил приглашение от президента Путина, наряду с другими лидерами, в том числе антигитлеровской коалиции и других государств, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая в Москве. Трамп не раз, в том числе и во время моего визита, подчёркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.