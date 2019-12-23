Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая

"Президент Трамп получил приглашение от президента Путина, наряду с другими лидерами, в том числе антигитлеровской коалиции и других государств, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая в Москве. Трамп не раз, в том числе и во время моего визита, подчёркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.