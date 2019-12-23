В Германии выяснят судьбу карателей, виновных в геноциде во время ВОВ

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. В ФРГ проверяют, живы ли каратели, убивавшие детей в В ФРГ проверяют, живы ли каратели, убивавшие детей в Ейске и на Новгородчине , заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

"Имена возможных преступников обычно передаются фонетически, поэтому трудно - без правильного написания и даты рождения - даже идентифицировать таким образом обозначенное лицо. Как правило, преступники, которые раньше были офицерами, принадлежат к старшим возрастным группам, и на сегодняшний день они уже мертвы. Прежде всего, теперь необходимо проверить, есть ли сведения в отношении более молодых лиц. Сами преступления (в Ейске и на Новгородчине - ред.) были исторически доказаны, их ход, в принципе, уже установлен", - рассказал прокурор.

Он заявил также, что в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге в настоящее время идет проверка дел по фактам геноцида в Ейске и Новгородской области в 1941-1943 годах , на основании этой проверки будет принято решение о проведении нового предварительного расследования.

Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.

В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.