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2019-12-23T12:55+0300
https://ria.ru/20191223/1562719106.html
В Германии выяснят судьбу карателей, виновных в геноциде во время ВОВ
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РИА Новости

В Германии выяснят судьбу карателей, виновных в геноциде во время ВОВ

12:55 23.12.2019
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. В ФРГ проверяют, живы ли каратели, убивавшие детей в Ейске и на Новгородчине, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
"Имена возможных преступников обычно передаются фонетически, поэтому трудно - без правильного написания и даты рождения - даже идентифицировать таким образом обозначенное лицо. Как правило, преступники, которые раньше были офицерами, принадлежат к старшим возрастным группам, и на сегодняшний день они уже мертвы. Прежде всего, теперь необходимо проверить, есть ли сведения в отношении более молодых лиц. Сами преступления (в Ейске и на Новгородчине - ред.) были исторически доказаны, их ход, в принципе, уже установлен", - рассказал прокурор.
Он заявил также, что в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге в настоящее время идет проверка дел по фактам геноцида в Ейске и Новгородской области в 1941-1943 годах, на основании этой проверки будет принято решение о проведении нового предварительного расследования.
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Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.
В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.
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Без срока давности: СК ищет латвийских карателей, виновных в геноциде
В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.
В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели воспитанников детского дома в Ейске. В 1942 году, когда город был оккупирован немецко-фашистскими войсками, около 300 детей были зверски убиты: закопали живьем либо отравлены выхлопными газами в кузовах грузовиков. РИА Новости опубликовало три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших. В документах обозначены их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. Тридцатого октября СК России сообщил о том, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье "геноцид".
Читайте полный текст интервью>>
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
30 октября, 18:27
Ветеран призвал назвать поименно виновных в убийстве детей в Ейске
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