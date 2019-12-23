Берл Лазар: москвичи изменили свое отношение к Хануке

"Уже стало доброй традицией зажигание ханукии на центральных площадях. Это уже тридцатый раз, когда мы зажигаем менору в центре Москвы. Если раньше люди смотрели на это с удивлением, то сегодня все наши соседи, все наши друзья воспринимают это как традицию и радуются вместе с нами", - сказал Лазар.