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Религия и мировоззрение
2019-12-23T12:51+0300
https://ria.ru/20191223/1562718911.html
Берл Лазар: москвичи изменили свое отношение к Хануке
https://cdn24.img.ria.ru/images/19914/94/199149497_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_99733dd09d125ae749fc2c3f7c36eb44.jpg
РИА Новости

Берл Лазар: москвичи изменили свое отношение к Хануке

12:51 23.12.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокТоржества в честь еврейского праздника Ханука на Манежной площади
Торжества в честь еврейского праздника Ханука на Манежной площади
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возжигание в центре Москвы одного из символов праздника Хануки - меноры, стало одной из добрых традиций столицы, к которой с годами местные жители изменили отношение, заявил главный раввин России Берл Лазар.
По традиции Хануки все восемь праздничных дней в еврейских домах зажигают ханукальные свечи. В Москве на Манежной площади главный раввин России Берл Лазар зажег первую свечу праздника, который в этом году отмечается с 22 по 30 декабря.
"Уже стало доброй традицией зажигание ханукии на центральных площадях. Это уже тридцатый раз, когда мы зажигаем менору в центре Москвы. Если раньше люди смотрели на это с удивлением, то сегодня все наши соседи, все наши друзья воспринимают это как традицию и радуются вместе с нами", - сказал Лазар.
Он также поблагодарил президента России Владимира Путина "за то, что сегодня можно зажигать менору и гордиться своим еврейством", а также мэра Москвы Сергея Собянина - за помощь в организации праздника.
"Дай Бог, чтобы в эту Хануку в каждом еврейском доме и везде горел этот свет! И пусть у нас будет возможность добавить ещё больше света, больше добра, больше любви!", - пожелал раввин собравшимся.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарСергей СобянинВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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