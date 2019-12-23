Берл Лазар: москвичи изменили свое отношение к Хануке

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возжигание в центре Москвы одного из символов праздника Хануки - меноры, стало одной из добрых традиций столицы, к которой с годами местные жители изменили отношение, заявил главный раввин России Берл Лазар.
По традиции Хануки все восемь праздничных дней в еврейских домах зажигают ханукальные свечи. В Москве на Манежной площади главный раввин России Берл Лазар зажег первую свечу праздника, который в этом году отмечается с 22 по 30 декабря.
"Уже стало доброй традицией зажигание ханукии на центральных площадях. Это уже тридцатый раз, когда мы зажигаем менору в центре Москвы. Если раньше люди смотрели на это с удивлением, то сегодня все наши соседи, все наши друзья воспринимают это как традицию и радуются вместе с нами", - сказал Лазар.
Он также поблагодарил президента России Владимира Путина "за то, что сегодня можно зажигать менору и гордиться своим еврейством", а также мэра Москвы Сергея Собянина - за помощь в организации праздника.
"Дай Бог, чтобы в эту Хануку в каждом еврейском доме и везде горел этот свет! И пусть у нас будет возможность добавить ещё больше света, больше добра, больше любви!", - пожелал раввин собравшимся.