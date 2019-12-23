Совфед одобрил закон о защите прав участников амнистии капиталов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовного судопроизводства.

Изменения внесены в статьи 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Закон закрепляет в качестве недопустимого доказательства в рамках уголовного судопроизводства факт представления подозреваемым или обвиняемым специальной декларации в ходе "амнистии капиталов", саму декларацию и сведения, содержащиеся в ней или прилагаемых к ней документах, факт указания подозреваемого или обвиняемого в специальной декларации, представленной другим лицом, либо сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в такой декларации и документах. Исключение составляют случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.

Закон устанавливает, что факт представления специальной декларации, также сведения в ней или в прилагаемых документах не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела. Кроме того, вводится прямой запрет на изъятие специальной декларации при следственных действиях.