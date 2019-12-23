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2019-12-23T12:34+0300
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Песков рассказал, когда Россия ответит на санкции против Nord Stream 2
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РИА Новости

Песков рассказал, когда Россия ответит на санкции против Nord Stream 2

12:34 23.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. 5 июня 2019
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области. 5 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ответ России на санкции США по "Северному потоку — 2" будет тогда, когда это в наибольшей степени будет отвечать национальным интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Отвечая на вопрос журналистов, Песков сказал, что об ответе Москвы на эти санкции говорить рано, но такие шаги не остаются без взаимности.

"Каким образом и когда это будет сделано (ответ на санкции - Прим. ред.), это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет наибольшим образом соответствовать национальным интересам нашей страны", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Министерство финансов СШАДмитрий ПесковРоссияСШАЭкономика
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