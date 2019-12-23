Песков рассказал, когда Россия ответит на санкции против Nord Stream 2

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ответ России на санкции США по "Северному потоку — 2" будет тогда, когда это в наибольшей степени будет отвечать национальным интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
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Отвечая на вопрос журналистов, Песков сказал, что об ответе Москвы на эти санкции говорить рано, но такие шаги не остаются без взаимности.
"Каким образом и когда это будет сделано (ответ на санкции - Прим. ред.), это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет наибольшим образом соответствовать национальным интересам нашей страны", - отметил пресс-секретарь главы государства.
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