В МИД Китая назвали беспокойство США обстановкой в Сирии лицемерием

ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Беспокойство Беспокойство США гуманитарной обстановкой в Сирии является лицемерием и классическим проявлением политики двойных стандартов, именно действия США в Сирии привели к нынешней ситуации, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января. Госсекретарь США Майк Помпео в опубликованном заявлении назвал "постыдным" вето России и Китая на резолюцию, которая давала миллионам сирийцам доступ к гуманитарной помощи. Он также заявил, что у России и Китая, которые решили сделать политическое заявление, выступив против резолюции, "кровь на руках".

"Мы решительно выступаем против необоснованных обвинений США относительно позиции китайской стороны во время голосования в СБ ООН. Если США действительно переживают за сирийский народ и обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии, почему же они тогда не проголосовали за российский проект резолюции? У них был реальный шанс выполнять обещания, данные сирийскому народу. Это еще раз подтверждает, что их обеспокоенность – это лицемерие, классическая политика двойных стандартов, четкое проявление политизации гуманитарного вопроса", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя критические высказывания Помпео.

Он подчеркнул, что если США действительно переживают за сирийский народ и озабочены гуманитарной ситуацией в Сирии, то они должны "посмотреть на себя со стороны и обдумать свои поступки".

"Нынешняя ситуация в Сирии и трудности сирийского народа - как раз-таки последствия ошибочных действий США и некоторых других стран. Они, ничем не прикрываясь, вмешиваются в дела других стран, были зачинщиками "арабской весны" и других горячих проблем на Ближнем Востоке". В конце концов, кто говорит сплошную ложь с полным лицемерием и у кого кровь на руках, я думаю, что всем это очевидно", - добавил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.

Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия - с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Отличие проектов заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух - на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предполагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".