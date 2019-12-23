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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T12:14+0300
https://ria.ru/20191223/1562716996.html
В МИД Китая назвали беспокойство США обстановкой в Сирии лицемерием
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РИА Новости

В МИД Китая назвали беспокойство США обстановкой в Сирии лицемерием

12:14 23.12.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Беспокойство США гуманитарной обстановкой в Сирии является лицемерием и классическим проявлением политики двойных стандартов, именно действия США в Сирии привели к нынешней ситуации, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января. Госсекретарь США Майк Помпео в опубликованном заявлении назвал "постыдным" вето России и Китая на резолюцию, которая давала миллионам сирийцам доступ к гуманитарной помощи. Он также заявил, что у России и Китая, которые решили сделать политическое заявление, выступив против резолюции, "кровь на руках".
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"Мы решительно выступаем против необоснованных обвинений США относительно позиции китайской стороны во время голосования в СБ ООН. Если США действительно переживают за сирийский народ и обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии, почему же они тогда не проголосовали за российский проект резолюции? У них был реальный шанс выполнять обещания, данные сирийскому народу. Это еще раз подтверждает, что их обеспокоенность – это лицемерие, классическая политика двойных стандартов, четкое проявление политизации гуманитарного вопроса", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя критические высказывания Помпео.
Он подчеркнул, что если США действительно переживают за сирийский народ и озабочены гуманитарной ситуацией в Сирии, то они должны "посмотреть на себя со стороны и обдумать свои поступки".
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"Нынешняя ситуация в Сирии и трудности сирийского народа - как раз-таки последствия ошибочных действий США и некоторых других стран. Они, ничем не прикрываясь, вмешиваются в дела других стран, были зачинщиками "арабской весны" и других горячих проблем на Ближнем Востоке". В конце концов, кто говорит сплошную ложь с полным лицемерием и у кого кровь на руках, я думаю, что всем это очевидно", - добавил представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.
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Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия - с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Отличие проектов заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух - на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предполагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".
Авторы обоих проектов резолюций изначально дали понять, что не поддерживают документы оппонентов. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя называл неприемлемым и нежизнеспособным проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, так как он не отражает нынешних реалий на земле. В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс, поддерживающая проект "тройки", заявила журналистам, что сокращение числа пунктов пропуска с четырех до двух и срока действия механизма с 12 до 6 месяцев будет означать, что члены СБ готовы мириться с ростом числа смертей в Сирии.
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