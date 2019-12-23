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2019-12-23T12:48+0300
https://ria.ru/20191223/1562716727.html
В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"

12:09 23.12.2019 (обновлено: 12:48 23.12.2019)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2" в Лубмине
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2" и оценили, как они повлияют на завершение проекта.
В ночь на субботу вступили в силу американские ограничительные меры против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Вашингтон потребовал, чтобы компании, прокладывающие трубы, немедленно прекратили строительство. Швейцарская Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", остановила работу.
"Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, и мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что американские санкции не останутся без ответа, но говорить об этом пока рано.
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"Каким образом и когда это будет сделано (ответ на санкции. — Прим. ред.), это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет наибольшим образом соответствовать национальным интересам нашей страны", — отметил пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос, будет ли заменена компания Allseas на строительстве газопровода, Песков отметил, что ситуацию сейчас анализируют, "основной целью этого анализа является завершение строительства этого трубопровода".

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
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Против выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к нему исключительно как к экономическому. Кроме того, за проект активно выступают Берлин, Вена и Осло.
Северный поток — 2
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"Северный поток — 2"
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Обсудить 48
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Мы обязательно ответим, но только не сейчас... Мы уже сто раз слышали эту фразу...
23 декабря, 13:30
АЕАлександр Евдокимов
69200010
... аха, а дальше было " .. в правом кармане посмотри..." )) Америка должна была это еще сделать при Обаме. Просто Обама был очень мягким президентом, к здравому смыслу взывал. Только в Владимир Владимировича свой здравый смысл. Смысл социопата.
23 декабря, 13:25
delmont67
60020414
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