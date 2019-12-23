МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2" и оценили, как они повлияют на завершение проекта.

В ночь на субботу вступили в силу американские ограничительные меры против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Вашингтон потребовал, чтобы компании, прокладывающие трубы, немедленно прекратили строительство. Швейцарская Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", остановила работу

"Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, и мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что американские санкции не останутся без ответа, но говорить об этом пока рано.

"Каким образом и когда это будет сделано (ответ на санкции. — Прим. ред.), это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет наибольшим образом соответствовать национальным интересам нашей страны", — отметил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, будет ли заменена компания Allseas на строительстве газопровода, Песков отметил, что ситуацию сейчас анализируют, "основной целью этого анализа является завершение строительства этого трубопровода".

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.