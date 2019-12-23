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2019-12-23T07:03+0300
https://ria.ru/20191223/1562703673.html
Allseas отвела строившие "Северный поток – 2" суда из Балтийского моря
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РИА Новости

Allseas отвела строившие "Северный поток – 2" суда из Балтийского моря

02:57 23.12.2019 (обновлено: 07:03 23.12.2019)
95941
© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
По данным агентства, компания отказалась комментировать, на сколько будет отложен проект. По словам представителя компании, суда уже покинули Балтийское море.
Строительство газопровода Северный поток-2
01:36
Берлин уверен в проекте "Северный поток — 2", пишет немецкая газета
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 16:43
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Санкции США против "Северного потока — 2"AllseasСеверный поток — 2Балтийское мореМинистерство финансов США
Популярные комментарии
Если это правда(в чем сильно сомневаюсь, так как верить иностранным СМИ нельзя), то в двух месяцах плавания, от места прокладки трубопровода, есть наше судно, способное закончить Северный поток. Оно доплывет и мы его все равно достроим. Что бы ни делали США, они бессильны и ничего не смогут поделать.
23 декабря, 03:07
Звенящий Кусочек
1552501023
Нет демократии, нет правды, становиться жалко Европейский мир, ну честно. Пройдет и всё станет на свои места, время это такая непредсказуемая вещь
23 декабря, 03:07
V Vetochkin Vetochkin
1041110112
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