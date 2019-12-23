На Россию хотят повесить вину за чужие ошибки, заявил Лавров

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На Россию пытаются повесить вину за чужие ошибки, но Москва не отойдет от своего внешнеполитического курса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Министр отметил появление в ряде западных столиц придуманной концепции "порядка, основанного на правилах".
"Ее цель (концепции - ред.) - подменить общепризнанные нормы международного права набором собственных внешнеполитических установок, которые каждый раз варьируются в зависимости от политической конъюнктуры. По сути дела, запад хотел бы подменить коллективную работу в универсальных многосторонних форматах, прежде всего, в ООН келейными сходками, а принимаемые в их рамках решения навязывать всем остальным", - сказал министр.
По его словам, "Россия как ответственное государство, постоянный член СБ ООН, препятствует воплощению этих деструктивных замыслов".
"Многим на западе это явно не по душе, равно как и наша внешняя политика в целом, поэтому на нас упорно пытаются повесить вину за чужие ошибки и просчеты, а по сути наказать за самостоятельность и независимость в международных делах".
"Сомнений быть не должно: никакое давление не заставит нас отойти от ориентира на отстаивание национальных интересов внешнеполитического курса, от защиты основополагающих принципов международного права, прежде всего, закрепленных в Уставе ООН. При любом развитии событий мы способны надежно защитить безопасность нашей страны, обеспечить согражданам уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул он.