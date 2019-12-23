Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T11:44+0300
https://ria.ru/20191223/1562714966.html
На Россию хотят повесить вину за чужие ошибки, заявил Лавров
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/34/1562573491_0:141:2920:1784_1036x0_80_0_0_0baf52b40ef968fd0ebee34f88d74063.jpg
РИА Новости

На Россию хотят повесить вину за чужие ошибки, заявил Лавров

11:44 23.12.2019
1762
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На Россию пытаются повесить вину за чужие ошибки, но Москва не отойдет от своего внешнеполитического курса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Министр отметил появление в ряде западных столиц придуманной концепции "порядка, основанного на правилах".
"Ее цель (концепции - ред.) - подменить общепризнанные нормы международного права набором собственных внешнеполитических установок, которые каждый раз варьируются в зависимости от политической конъюнктуры. По сути дела, запад хотел бы подменить коллективную работу в универсальных многосторонних форматах, прежде всего, в ООН келейными сходками, а принимаемые в их рамках решения навязывать всем остальным", - сказал министр.
По его словам, "Россия как ответственное государство, постоянный член СБ ООН, препятствует воплощению этих деструктивных замыслов".
Министр иностранных дел Китая Ван И
29 июля, 06:52
Странам нужно больше уважать международное право, считает глава МИД КНР
"Многим на западе это явно не по душе, равно как и наша внешняя политика в целом, поэтому на нас упорно пытаются повесить вину за чужие ошибки и просчеты, а по сути наказать за самостоятельность и независимость в международных делах".
"Сомнений быть не должно: никакое давление не заставит нас отойти от ориентира на отстаивание национальных интересов внешнеполитического курса, от защиты основополагающих принципов международного права, прежде всего, закрепленных в Уставе ООН. При любом развитии событий мы способны надежно защитить безопасность нашей страны, обеспечить согражданам уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул он.
7820006
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФСовет Федерации РФРоссияВ мире
Рекомендуем
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Санкции США не остановят "Северный поток-2", заявил глава AmCham
Золотые слитки
Это мятеж против доллара: несколько стран обсуждают "золотой щит"
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Предновогодняя распродажа: Китай отказывается кредитовать США
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
Лента новостейМолния