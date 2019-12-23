В реке в Липецкой области нашли тела двух сестер-школьниц

"По данным следствия, 22 декабря 2019 года в реке Матренка в окрестностях села Дурово были обнаружены тела двух сестер семи и 11 лет без признаков насильственной смерти. Согласно выводам судмедэкспертов, их смерть наступила в результате утопления в воде", - говорится в сообщении.