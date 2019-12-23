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В реке в Липецкой области нашли тела двух сестер-школьниц
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РИА Новости

В реке в Липецкой области нашли тела двух сестер-школьниц

11:37 23.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковВодолаз-спасатель
Водолаз-спасатель
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Водолаз-спасатель. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели двух сестер-школьниц, тела которых были найдены в реке в Липецкой области, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 22 декабря 2019 года в реке Матренка в окрестностях села Дурово были обнаружены тела двух сестер семи и 11 лет без признаков насильственной смерти. Согласно выводам судмедэкспертов, их смерть наступила в результате утопления в воде", - говорится в сообщении.
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Сестер, по информации следствия, обнаружил их старший брат, который отправился на их поиски.
"По версии следствия, девочки пришли к реке с санками и провалились под тонкий лед, оказавшись в холодной воде", - сообщает следствие.
По факту трагедии начата доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют условия воспитания и проживания девочек в семье.
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