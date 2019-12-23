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В Волжском уволилась учительница, заклеившая ученикам рты скотчем
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РИА Новости

В Волжском уволилась учительница, заклеившая ученикам рты скотчем

11:33 23.12.2019
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
ВОЛГОГРАД, 23 дек - РИА Новости. Учительница второго класса из школы №37 города Волжский Волгоградской области, которая заклеила рот ученикам скотчем, написала заявление об увольнении, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.
Ранее сообщалось, что учительница младших классов местной школы №37, чтобы успокоить второклассников, заклеила скотчем рты нескольким детям. Как сообщала РИА Новости мама одного из учеников, сначала все было воспринято как игра, но некоторые родители все же обратились с жалобами к руководству школы. По информации областного комитета образования, в отношении педагога началась служебная проверка.
"Педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили в ведомстве.
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Волгоградская областьВолжскийПроисшествия
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