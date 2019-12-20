В Волжском проверят школу, где учительница заклеила детям рты скотчем

"Дети шумели, баловались, и она просто в шутку заклеила одному ребенку, потом другие стали тоже просить, чтобы и им заклеили... Это как игра была, но некоторые родители восприняли всерьез и пожаловались", — сообщила РИА Новости мать ученика. По словам собеседницы агентства, учительница преподает в их классе только с сентября этого года.