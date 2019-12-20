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В Волжском проверят школу, где учительница заклеила детям рты скотчем
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РИА Новости

В Волжском проверят школу, где учительница заклеила детям рты скотчем

14:16 20.12.2019 (обновлено: 14:59 20.12.2019)
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© Depositphotos / familylifestyleРебенок с заклеенным ртом
Ребенок с заклеенным ртом
© Depositphotos / familylifestyle
Ребенок с заклеенным ртом. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 дек — РИА Новости. Служебная проверка проводится в школе № 37 города Волжский Волгоградской области, где учительница второго класса заклеила рот ученикам скотчем, сообщили РИА Новости в региональном комитете образования.
Ранее местные СМИ сообщили, что учительница младших классов школы № 37, чтобы успокоить второклассников, заклеила скотчем рты семерым детям.
Мама одного из учеников подтвердила, что это произошло в четверг.

"Дети шумели, баловались, и она просто в шутку заклеила одному ребенку, потом другие стали тоже просить, чтобы и им заклеили... Это как игра была, но некоторые родители восприняли всерьез и пожаловались", — сообщила РИА Новости мать ученика. По словам собеседницы агентства, учительница преподает в их классе только с сентября этого года.

"По данным руководства школы, в образовательном учреждении организована внутренняя проверка информации о данном факте", — сообщили в комитете образования.
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Волгоградская областьВолжскийПроисшествия
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