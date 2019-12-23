На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада

"В воскресенье, 22 декабря, в детском саду №34 зафиксирована вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита. Было госпитализировано пять детей из разных групп и один взрослый – воспитатель (воспитатель является матерью одного из заболевших детей). На сегодняшний день количество заболевших увеличилось до 9 человек, один ребенок находится на госпитализации в Челябинске", - говорится в сообщении.