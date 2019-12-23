На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Восемь воспитанников детского сада №34 города Копейска Челябинской области, а также их воспитатель были госпитализированы после вспышки острого неуточненного гастроэнтероколита, в настоящее время дошкольное учреждение закрыто, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.
"В воскресенье, 22 декабря, в детском саду №34 зафиксирована вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита. Было госпитализировано пять детей из разных групп и один взрослый – воспитатель (воспитатель является матерью одного из заболевших детей). На сегодняшний день количество заболевших увеличилось до 9 человек, один ребенок находится на госпитализации в Челябинске", - говорится в сообщении.
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Детский сад на прием детей не работает, там сейчас находятся медики, все сотрудники учреждения сдают анализы. Результаты будут готовы 24 декабря, после чего будет определен источник заболевания, уточняется в сообщении.
"Предполагается, что источником могли стать продукты питания либо персонал пищеблока. Сменная бригада для организации питания найдена", - поясняет пресс-служба.
Ситуация находится на контроле администрации Копейского городского округа, Роспотребнадзора и минздрава региона, говорится в сообщении.
В детском саду РИА Новости в настоящее время не прокомментировали случившееся, в управлении Роспотребнадзора по области на соответствующий запрос также не ответили.
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