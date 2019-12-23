На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

Жителя Татарстана осудили на 10 лет за то, что он выкинул девочку в окно

Жителя Татарстана осудили на 10 лет за то, что он выкинул девочку в окно

"Североуральский городской суд 10 декабря огласил резолютивную часть приговора, согласно которому местный житель оправдан <…> в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. Сторона государственного обвинения не согласилась с указанным приговором, полагая, что выводы суда первой инстанции, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора", — говорится в сообщении.