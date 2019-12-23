На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
Ранее управление СК России по Свердловской области сообщало, что вечером 6 июня пьяный мужчина выбросил из окна первого этажа сына своей знакомой, родившегося в марте 2019 года. Инцидент произошел в отсутствие матери ребенка, которая в тот момент ушла в магазин, оставив малыша с гостем. Недалеко от места ЧП, по информации следователей, находился мужчина, который успел поймать на руки выброшенного ребенка.
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"Североуральский городской суд 10 декабря огласил резолютивную часть приговора, согласно которому местный житель оправдан <…> в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. Сторона государственного обвинения не согласилась с указанным приговором, полагая, что выводы суда первой инстанции, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора", — говорится в сообщении.
Уточняется, что апелляцию на приговор, помимо прокуратуры, подал законный представитель ребенка.
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